Посольство предупредило об ответных мерах на санкции Канады против России

Санкции Канады против России контрпродуктивны, нелегитимны с точки зрения международного права и не останутся без ответа. Об этом заявили ТАСС в российском посольстве в Оттаве.

«Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно, — отметил представитель дипмиссии.

По его словам, попытки Канады вмешаться в дела России и навязать «свое искаженное и политизированное восприятие действительности» обречены на провал.

В посольстве посоветовали Оттаве заняться собственными внутренними проблемами: насилием в отношении коренного населения и проявлением расовой дискриминации.