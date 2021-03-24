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Война санкций ,  
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Посольство предупредило об ответных мерах на санкции Канады против России

Санкции Канады против России контрпродуктивны, нелегитимны с точки зрения международного права и не останутся без ответа. Об этом заявили ТАСС в российском посольстве в Оттаве.

«Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно, — отметил представитель дипмиссии.

По его словам, попытки Канады вмешаться в дела России и навязать «свое искаженное и политизированное восприятие действительности» обречены на провал.

Кремль пообещал ответить на «незаконные» санкции Канады
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В посольстве посоветовали Оттаве заняться собственными внутренними проблемами: насилием в отношении коренного населения и проявлением расовой дискриминации.

Правительство Канады 24 марта ввело санкции за нарушение прав человека в отношении девяти россиян, включая директора ФСБ Александра Бортникова, главы ФСИН Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

МИД Канады сообщил, что в их отношении вводится режим замораживания активов, а также они не смогут въехать на территорию страны. В Кремле назвали введенные санкции незаконными и заверили, что Москва предпримет ответные меры.

Канада Россия санкции ответные меры
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