Депутат бундестага назвал водную блокаду Крыма «средневековыми методами»

Сухой Северо-Крымский канал (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Вальдемар Гердт назвал «средневековыми методами осады» водную блокаду Крыма со стороны Украины. Об этом он заявил агентству «РИА Новости».

«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады», — сказал Гердт.

Такой подход со стороны Украины депутат назвал нелогичным. «Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — указал Гердт.

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России украинская сторона перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. До этого по нему на полуостров поступала вода из Днепра, обеспечивая 85% потребности сельского хозяйства региона. В феврале прошлого года о дефиците воды сообщили в Симферополе. Для решения этой проблемы местные власти в июне запустили в город новый водопровод. Он, по словам главы республики Сергея Аксенова, должен покрыть четверть потребностей крымской столицы. Тем не менее в ноябре подавать воду в городе стали по графику.