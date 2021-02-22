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Депутат бундестага назвал водную блокаду Крыма «средневековыми методами»

Сухой Северо-Крымский канал
Сухой Северо-Крымский канал (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Вальдемар Гердт назвал «средневековыми методами осады» водную блокаду Крыма со стороны Украины. Об этом он заявил агентству «РИА Новости».

«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады», — сказал Гердт.

Такой подход со стороны Украины депутат назвал нелогичным. «Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — указал Гердт.

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В 2014 году после вхождения Крыма в состав России украинская сторона перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. До этого по нему на полуостров поступала вода из Днепра, обеспечивая 85% потребности сельского хозяйства региона. В феврале прошлого года о дефиците воды сообщили в Симферополе. Для решения этой проблемы местные власти в июне запустили в город новый водопровод. Он, по словам главы республики Сергея Аксенова, должен покрыть четверть потребностей крымской столицы. Тем не менее в ноябре подавать воду в городе стали по графику.

Позже проблемы начались в других городах — Ялте и Алуште. В Евпатории в ноябре прошлого года отключили горячую воду.

В конце сентября глава Крыма также заявлял о намерении построить на полуострове опреснительные установки. Для этого правительство России выделило 8,2 млрд руб.

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«Альтернатива для Германии» — ультраправая немецкая партия, после выборов в 2017 году получила 91 место в бундестаге (из 709) . Члены партии неоднократно называли правильными действия России в отношении Украины и осуждали санкции за присоединение Крыма.

Так, в августе 2017 года член партии Александр Гауланд в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost заявил о том, что «правильно было бы признать Крым частью России». А в ноябре 2019-го аналогичное заявление сделал член АдГ Антон Фризен. В феврале 2018 года представители партии приехали в Крым, за что их, правда, позже раскритиковали однопартийцы.

В декабре прошлого года лидер фракции АдГ в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель назвал санкционную политику в отношении России провальной.

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