Украина попросит ЕС ввести новые санкции против России из-за Крыма

Дмитрий Кулеба (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Украина в ближайшее время обратится к Евросоюзу с просьбой ввести новые санкции против России, считая, что Москва нарушает права человека в Крыму. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

«Еще в прошлом году я призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. <...> Уже скоро, возможно, даже сегодня я подпишу эти документы, мы снова обратимся к ЕС с такой просьбой», — сказал Кулеба.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума среди жителей полуострова, на котором большинство высказались за присоединение к России. Украина, США и страны Евросоюза считают произошедшее аннексией. Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

После присоединения полуострова США ввели в отношении Крыма практически полное торговое эмбарго и уполномочили себя вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут там бизнес. Евросоюз вводил аналогичные санкции, в том числе в отношении компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, крымского судостроительного завода «Залив» и других.