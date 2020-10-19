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Власти выделят ₽8,2 млрд на сооружение опреснителей морской воды в Крыму

Набережная в Севастополе
Набережная в Севастополе (Фото: Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press)

Правительство направит на опреснение воды для Крыма и Севастополя 8,2 млрд руб., следует из распоряжения кабинета министров об обеспечении устойчивого водоснабжения полуострова.

Согласно документу, на строительство сооружений по опреснению морской воды из федерального бюджета будет выделено 7,8 млрд руб., а 400 млн руб. — из регионального бюджета. Завершить проект власти собираются к 2022 году.

Помимо этого, в следующем году власти планируют построить новые сети для городского водохранилища Севастополя, а также завершить строительство очистных сооружений на юге города. На это предусмотрено 9,5 млрд руб. и 8,5 млрд руб. соответственно.

В конце сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района на полуострове построят первую станцию для опреснения морской воды. По его словам, установку возведут в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя.

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Проблемы с пресной водой на полуострове возникли в 2017 году. До того, как Крым вошел в состав России по итогам референдума, вода на полуостров поступала со стороны Украины из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году украинские власти построили дамбу в Херсонской области, которая полностью перекрыла пресное водоснабжение для полуострова.

В октябре власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. По данным городского правительства, запасы Чернореченского водохранилища, вода которого снабжает город, сократились до 16,8 млн куб. м воды, 7 млн куб. м из которых — это «неприкосновенный запас». Этого объема воды, по расчетам властей, городу хватит на 81 день, если учитывать, что до конца года не будет серьезных осадков.

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