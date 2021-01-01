Немецкие популисты увидели провал санкционной политики против России

Армин-Паулюс Хампель (Фото: Moritz Frankenberg / Global look Press)

Санкционная политика Германии против России провалилась, более того, от нее пострадали обе стороны. Об этом заявил лидер фракции бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель, передает немецкий филиал RT.

«Как и во многих других конфликтах, в которые оно было вовлечено, правительство Германии должно признать, что наша деятельность ни к чему не привела в этом отношении. Политика санкций провалилась», — указал он.

По словам лидера фракции, санкции нанесли ущерб самой Германии в размере €200 млрд. Кроме того, они заставили Россию выбрать «иную геополитическую ориентацию» и сблизиться с Китаем, что невыгодно Европе.

Как считает представитель АдГ, Берлин должен развивать хорошие отношения с Москвой, поскольку Россия является крупнейшим восточным соседом ФРГ и «одной из самых важных стран в мире». «Большинство граждан Германии положительно относятся к России. Это не относится к нашей политической элите», — добавил Хампель.