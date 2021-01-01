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Политика ,  
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Немецкие популисты увидели провал санкционной политики против России

Армин-Паулюс Хампель
Армин-Паулюс Хампель (Фото: Moritz Frankenberg / Global look Press)

Санкционная политика Германии против России провалилась, более того, от нее пострадали обе стороны. Об этом заявил лидер фракции бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель, передает немецкий филиал RT.

«Как и во многих других конфликтах, в которые оно было вовлечено, правительство Германии должно признать, что наша деятельность ни к чему не привела в этом отношении. Политика санкций провалилась», — указал он.

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Фото:Paul Langrock / Nord Stream 2

По словам лидера фракции, санкции нанесли ущерб самой Германии в размере €200 млрд. Кроме того, они заставили Россию выбрать «иную геополитическую ориентацию» и сблизиться с Китаем, что невыгодно Европе.

Как считает представитель АдГ, Берлин должен развивать хорошие отношения с Москвой, поскольку Россия является крупнейшим восточным соседом ФРГ и «одной из самых важных стран в мире». «Большинство граждан Германии положительно относятся к России. Это не относится к нашей политической элите», — добавил Хампель.

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Трубы для газопровода &laquo;Северный поток-2&raquo; в порту Мукран

Члены АдГ, включая Хампеля, на днях прибыли в Москву по приглашению депутатов российской Думы. Они встретились 8 декабря с главой МИДа Сергеем Лавровым, обсудив с ним отравление российского оппозиционера Алексея Навального и судьбу газопровода «Северный поток-2».

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В бундестаге шесть фракций. АдГ является третьей по величине, у этого политического объединения 89 мест. Это партия правого толка, выступающего с популистскими лозунгами вроде критики ЕС и необходимости ограничить миграцию.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву в конце августа. Он впал в кому, политика госпитализировали, а позже перевезли на лечение в берлинскую клинику. В сентябре оппозиционера выписали. Зарубежные специалисты, в том числе в ФРГ, нашли в организме пациента отравляющее вещество класса «Новичок». Российские врачи, работавшие с пострадавшим, не выявили каких-либо ядов, Москва отвергает обвинения в причастности к отравлению Навального.

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Фото:Alex Kraus / Bloomberg

В начале октября Франция и Германия сообщили, что неоднократно просили Россию расследовать дело Навального, но Москва не представила никаких «убедительных объяснений». Как посчитали страны, другого правдоподобного объяснения, кроме причастности России, нет. В середине октября ЕС ввел санкции против шести российских физлиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии.

В декабре конгресс США согласовал санкции против строящегося магистрального газопровода из России в Германию «Северный поток-2». В Еврокомиссии выступили против этого решения, заявив, что «европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах». Немецкие власти намерены обойти возможные ограничения со стороны США и продолжать строительство.

Германия санкции
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