Немецкие популисты увидели провал санкционной политики против России
Санкционная политика Германии против России провалилась, более того, от нее пострадали обе стороны. Об этом заявил лидер фракции бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель, передает немецкий филиал RT.
«Как и во многих других конфликтах, в которые оно было вовлечено, правительство Германии должно признать, что наша деятельность ни к чему не привела в этом отношении. Политика санкций провалилась», — указал он.
По словам лидера фракции, санкции нанесли ущерб самой Германии в размере €200 млрд. Кроме того, они заставили Россию выбрать «иную геополитическую ориентацию» и сблизиться с Китаем, что невыгодно Европе.
Как считает представитель АдГ, Берлин должен развивать хорошие отношения с Москвой, поскольку Россия является крупнейшим восточным соседом ФРГ и «одной из самых важных стран в мире». «Большинство граждан Германии положительно относятся к России. Это не относится к нашей политической элите», — добавил Хампель.