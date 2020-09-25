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Общество ,  
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В Крыму решили построить первую установку по опреснению морской воды

Симферополь
Симферополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района в Крыму построят станцию для опреснения морской воды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает его пресс-служба.

«Данная опреснительная установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя. Отмечу, что таких проектов в России никто никогда не реализовывал», — заявил Аксенов.

Помимо этого глава Крыма отметил, что в ближайшее время начнется бурение трех скважин, деньги на это выделили из бюджета региона. Как сказал Аксенов, такое решение позволит поставлять в Симферополь до 10 тыс. куб. м воды в сутки. Он добавил, что в будущем из трех водозаборов можно будет получить до 40 тыс. куб. м воды.

Аксенов подчеркнул, что установка по опреснению морской воды не будет загрязнять окружающую среду. Для решения вопроса с водоснабжением Симферополя власти рассмотрят вариант использования вод реки Салгир.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В Республике Крым существует проблема с водоснабжением с 2017 года. Так, в связи с дефицитом воды в водохранилищах подачу воды с 23 сентября ограничили в Алуште, а также в поселке Партенит и селе Малый Маяк.

В начале сентября Аксенов сообщил, что правительство региона работает над возможными вариантами водоснабжения Симферополя и близлежащих районов.

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До 2014 года, когда Крым не был в составе России, на полуостров вода поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году в Херсонской области Украины достроили дамбу, полностью перекрывающую водоснабжение полуострова.

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