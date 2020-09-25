В Крыму решили построить первую установку по опреснению морской воды

Симферополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района в Крыму построят станцию для опреснения морской воды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает его пресс-служба.

«Данная опреснительная установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя. Отмечу, что таких проектов в России никто никогда не реализовывал», — заявил Аксенов.

Помимо этого глава Крыма отметил, что в ближайшее время начнется бурение трех скважин, деньги на это выделили из бюджета региона. Как сказал Аксенов, такое решение позволит поставлять в Симферополь до 10 тыс. куб. м воды в сутки. Он добавил, что в будущем из трех водозаборов можно будет получить до 40 тыс. куб. м воды.

Аксенов подчеркнул, что установка по опреснению морской воды не будет загрязнять окружающую среду. Для решения вопроса с водоснабжением Симферополя власти рассмотрят вариант использования вод реки Салгир.