В первом крымском городе отключили горячую воду до конца года

В Евпатории прекратили подачу горячей воды до конца года с целью ее экономии. Ранее об отключении воды сообщил глава компании-поставщика ГУП «Вода Крыма».

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды — так, как это было сделано в Симферополе», — сказал Баженов.

Подачу воды в Симферополе и в близлежащих населенных пунктах ограничили в августе. График подачи воды ввели в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

До 2014 года Крым получал воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Таким образом обеспечивалось 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. Однако в 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, полностью перекрывшую поставку воды на полуостров.

Питьевая вода поступает в Крым из водохранилищ. В феврале власти Симферополя сообщили о ее дефиците. Тогда в городской администрации говорили о планах ввести график подачи холодной воды по утрам и вечерам, а горячую отключать во все дни, кроме выходных. Решение было пересмотрено, когда запасы воды в водохранилищах пополнились за счет дождя.