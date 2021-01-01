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Общество ,  
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В первом крымском городе отключили горячую воду до конца года

В Евпатории прекратили подачу горячей воды до конца года с целью ее экономии. Ранее об отключении воды сообщил глава компании-поставщика ГУП «Вода Крыма».

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды — так, как это было сделано в Симферополе», — сказал Баженов.

Подачу воды в Симферополе и в близлежащих населенных пунктах ограничили в августе. График подачи воды ввели в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

До 2014 года Крым получал воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Таким образом обеспечивалось 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. Однако в 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, полностью перекрывшую поставку воды на полуостров.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости


Питьевая вода поступает в Крым из водохранилищ. В феврале власти Симферополя сообщили о ее дефиците. Тогда в городской администрации говорили о планах ввести график подачи холодной воды по утрам и вечерам, а горячую отключать во все дни, кроме выходных. Решение было пересмотрено, когда запасы воды в водохранилищах пополнились за счет дождя.

В начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство прорабатывает все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических». В октябре на эти цели правительство выделило из федерального бюджета 50 млрд руб. Выделенные деньги планируется потратить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры.

Крым водоснабжение
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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