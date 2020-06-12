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Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

Фото: glava.rk.gov.ru
Фото: glava.rk.gov.ru

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин. Команду к старту дистанционно дал глава региона Сергей Аксенов, сообщается на сайте правительства Республики Крым.

«Тот объем воды, который будет подан благодаря проделанной работе, практически на четверть закроет потребности города по водоснабжению. В нынешний засушливый год это мероприятие очень актуально для жителей крымской столицы», — уточнил Аксенов. В ходе открытия артезианскую воду проверили на соответствие качеству. Результат показал, что поступающая вода соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

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Аксенов поздравил граждан страны с Днем России и отметил символичность запуска водопровода в этот день.

Глава республики также сообщил о продолжении разработки развития водоснабжения Симферополя и других регионов Крыма. Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что планируется строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов, что обеспечит столицу Крыма дополнительно до 55 тыс. куб. м воды ежесуточно.

В феврале 2019 года власти Симферополя сообщали о дефиците питьевой воды и рассматривали возможность перехода на ограниченное водоснабжение города по графику. В том числе предлагалось подавать холодную воду только утром и вечером. Позже власти отказались от этих планов, так как городские водохранилища наполнились из-за дождей.

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После вхождения Крыма в состав России украинская сторона в 2014 году перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в регион поступала вода из Днепра. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте 2020 года заявлял о технической невозможности возобновить подачу воды на полуостров, пока он является частью России.

1 июня депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала ООН осудить Украину за водную блокаду полуострова, которая создает угрозу гуманитарной катастрофы.

Теги: Сергей Аксенов, Крым
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