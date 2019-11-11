Депутат бундестага заявил о российском Крыме

Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

«Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — заявил он, отметив, что антироссийские санкции не достигли поставленных целей. По словам Фризена, судя по экономическим показателем, бенефициаром санкций против Москвы является Вашингтон. Депутат такжесообщил, что у Евросоюза имелась стратегия «участия без признания», проявлявшаяся в экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией, отметив, что ее следует применить и в случае с Крымом.

Фризен является автором парламентской инициативы фракции «Альтернатива для Германии», призывавшей к содействию в деле снятия санкций против России. Бундестаг рассмотрел инициативу 24 октября этого года, она была отклонена.

Ранее Комиссия НАТО — Украина опубликовала заявление Североатлантического альянса, в котором содержался призыв вернуть Киеву контроль над Крымом. Как утверждалось в заявлении, таким образом Россия сможет доказать свою приверженность международным соглашениям. В российском МИДе призыв альянса назвали «сотрясанием воздуха».

Европейский союз ввел санкции против Москвы в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Они неоднократно продлевались и расширялись.