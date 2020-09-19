На юге Крыма ограничат подачу воды

Такие меры необходимы из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище. Там остался небольшой объем, которого хватит только до декабря, заявила глава администрации Алушты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В нескольких населенных пунктах на юге Крыма введут ограниченное водоснабжение. Об этом РБК сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

По ее словам, подачу воды ограничат в Алуште, а также в поселке Партенит и селе Малый Маяк. Она отметила, что ограничения начнут действовать с 23 сентября. Это необходимо из-за того, что в Изобильненском водохранилище остался небольшой объем воды, которого хватит только до декабря.

Огнева уточнила, что все остальные населенные пункты будут работать в обычном режиме. «Нам только для того это надо, чтобы удержать ситуацию, чтобы до декабря мы не выпили всю воду из Изобильненского водохранилища», — сказала глава администрации.

Она пояснила, что «здесь ниоткуда не идет подпитка, только с гор и с заповедных зон». Поскольку никакие реки не впадают в водохранилище, то остается надеяться только на осадки, добавила Огнева.