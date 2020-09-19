На юге Крыма ограничат подачу воды

«Это будет всего лишь понижение давления в трубах в ночное время. Никто отключать воду полностью не будет, вода в системе будет, единственное, что мы понизим, — давление, и вода будет на первых-вторых этажах, а выше воды не будет», — сказала она.
По словам Огневой, если сейчас в сутки с учетом курортного сезона потребляется 35 тыс. кубометров, то в декабре потребление упадет до 23–24 тыс. кубомеров.
«Для того чтобы не переходить ни на какие графики (дневной, вечерний, утренний), мы приняли решение, что экономия в сутки 10 тыс. кубических метров воды будет хорошим подспорьем и мы безболезненно продержимся до апреля месяца, таковы расчеты воды Крыма», — рассказала она.
Огнева отметила, что если в регионе пойдут осадки и выпадет достаточное количество снега, на что власти очень надеются, то понижение давления в ночное время будет убрано.
С 24 августа в Симферополе, где проживают около 350 тыс. человек, и 39 близлежащих населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть. График подачи воды ввели в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.
В начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство прорабатывает все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических». В тот же день президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.
В ООН, комментируя ситуацию с водоснабжением Крыма, заявили, что за это ответственны как Украина, так и Россия. Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл отметила, что право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав местных жителей.
До 2014 года, когда Крым вошел в состав России по итогам проведенного референдума, на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Таким образом обеспечивалось 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, полностью перекрывшую поставку воды в Крым.
Авторы
Михаил Юшков, Артем Афонский