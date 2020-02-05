Власти Симферополя сообщили о дефиците питьевой воды

Власти рассматривают возможность введения графика подачи холодной воды в Симферополе. Уже принято решение о прекращении подачи горячей воды с понедельника по пятницу

Симферопольское водохранилище (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.

«На данный момент решается вопрос, с какого по какой период будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.

На своей странице в Facebook глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила о том, что принято решение отключить горячую воду в Симферополе во все дни, кроме субботы и воскресенья, а холодную подавать только по утрам и вечерам. Переход на новую систему водоснабжения начнется 10 февраля. «Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы», — отметила Проценко.

По словам собеседника РБК в администрации Симферополя, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. По оценке Госкомводхоза [Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма], запасов, которые есть, хватит на 90–100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник РБК.

В настоящее время каждое из трех водохранилищ заполнено примерно на треть, сообщает информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма. По данным ведомства, Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Аянское — на 32%, Партизанское — на 34%.