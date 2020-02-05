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Власти Симферополя сообщили о дефиците питьевой воды

Власти рассматривают возможность введения графика подачи холодной воды в Симферополе. Уже принято решение о прекращении подачи горячей воды с понедельника по пятницу
Симферопольское водохранилище (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.

«На данный момент решается вопрос, с какого по какой период будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.

На своей странице в Facebook глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила о том, что принято решение отключить горячую воду в Симферополе во все дни, кроме субботы и воскресенья, а холодную подавать только по утрам и вечерам. Переход на новую систему водоснабжения начнется 10 февраля. «Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы», — отметила Проценко.

По словам собеседника РБК в администрации Симферополя, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. По оценке Госкомводхоза [Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма], запасов, которые есть, хватит на 90–100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник РБК.

В настоящее время каждое из трех водохранилищ заполнено примерно на треть, сообщает информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма. По данным ведомства, Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Аянское — на 32%, Партизанское — на 34%.

По словам представителя комитета, ситуация с наполнением водохранилищ является стандартной, поскольку текущий год — маловодный в Крыму. Его цитирует «Крыминформ». «Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет», — отметили в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал крымских чиновников за недостаточные усилия по решению вопроса водоснабжения. «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения», — заявил президент.

С 2014 года также остро стоит вопрос снабжения водой и сельскохозяйственных предприятий Крыма. После вхождения полуострова в состав России Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому поступала вода из Днепра, питавшая большую часть сельскохозяйственного сектора Крыма.

В конце января стало известно о том, что депутаты Верховной рады рассматривают вопрос о продаже воды Крыму. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов. Позже в разговоре с РБК члены комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и Сергей Цеков положительно высказались об этой идее и сказали, что это пошло бы на пользу обеим странам.
 

Авторы: Любовь Порываева, Анастасия Курносова, Мария Лисицына
Теги: Симферополь, новости РБК, водоснабжение
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