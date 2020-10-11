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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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В РАН назвали токсичные водоросли главной версией загрязнения на Камчатке

Выброшенные на берег Авачинской губы водоросли
Выброшенные на берег Авачинской губы водоросли (Фото: Александр Пирагис / РИА Новости)

Одной из версий, почему произошло загрязнение воды в Авачинском заливе на Камчатке, является наличие токсичных водорослей в водах. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров по итогам совещания в правительстве региона, передает пресс-служба исполнительного органа на своем сайте.

«Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — отметил он.

По его словам, красным приливом называют явление, когда выделяются сильные токсины, а не когда цвет воды красный. «Если они находятся в воде (токсины от водорослей) и она попадает на вас, можно получить ожог», — пояснил Озеров.

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Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Накануне губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что с помощью спутниковых снимков удалось обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября, что привело к массовой гибели морских животных. Однако, по его словам, сброшенный объем был «очень незначительный» и не мог привести к смерти морских обитателей.

В Генпрокуратуре сообщили, что в пробах взятой воды были найдены следы горюче-смазочных материалов. Позже Солодов заявил, что анализы не показали наличие в воде токсинов, которые могли привести к гибели морских животных. Вскоре превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) железа, фенола и фосфат-ионов были найдены в пробах воды Росприроднадзором.

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