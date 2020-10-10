Глава Камчатки пригласил зарубежных ученых исследовать воду в океане

Владимир Солодов пригласил специалистов из США, Китая, Японии для того, чтобы они помогли в решении возникших экологических проблем

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отправил приглашения международным ученым с предложением присоединиться к исследованию воды в Тихом океане, где в результате экологической катастрофы погибли морские животные. Об этом Солодов написал в Instagram.

«Вчера направил письма в адрес зарубежных ученых с предложением подключиться к исследованиям Тихого океана. MIT, CalTech, Пекинский университет, Университет Токио», — говорится в сообщении.

Глава региона считает, что для выяснения причин экологического прошествия на Камчатке необходимо выслушать мнения экспертов и исследовать опыт других стран.

Ранее Солодов заявил, что с помощью спутниковых снимков, которые предоставил Институт космических исследований РАН, удалось обнаружить судно, сбрасывавшее отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Губернатор также пояснил, что сброшенный объем был «очень незначительный» и не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории.