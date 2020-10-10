Глава Камчатки пригласил зарубежных ученых исследовать воду в океане

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами Политика, 17:01 Как увеличение взносов для букмекеров скажется на рынке и спорте. Главное Спорт, 16:59 ЦСКА выиграл в КХЛ седьмой матч подряд Спорт, 16:54 Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева. Видео Политика, 16:46 Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства Политика, 16:39 Российская теннисистка проиграла в финале юниорского «Ролан Гаррос» Спорт, 16:37 В Киргизии задержали сыновей Атамбаева по делу о беспорядках Политика, 16:36 Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами РБК и Refinitiv, 16:32 МИД России попросил от Германии объяснений по делу Навального Политика, 16:26 Ученик Плющенко стал вторым в короткой программе на этапе Кубка России Спорт, 16:09 Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать Политика, 16:08 Алиев описал конфликт в Нагорном Карабахе словами «будем идти до конца» Политика, 16:00 Как услышать болезнь и построить город на Луне: дайджест футурологии Футурология, 16:00  Как ОМОН применил силу на протестах в Хабаровске. Видео Общество, 15:54
Загрязнение воды на Камчатке ,  
0 

Глава Камчатки пригласил зарубежных ученых исследовать воду в океане

Владимир Солодов пригласил специалистов из США, Китая, Японии для того, чтобы они помогли в решении возникших экологических проблем
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отправил приглашения международным ученым с предложением присоединиться к исследованию воды в Тихом океане, где в результате экологической катастрофы погибли морские животные. Об этом Солодов написал в Instagram.

«Вчера направил письма в адрес зарубежных ученых с предложением подключиться к исследованиям Тихого океана. MIT, CalTech, Пекинский университет, Университет Токио», — говорится в сообщении.

Глава Камчатки заявил об обнаружении сбросившего отходы судна
Общество
Фото:МЧС России

Глава региона считает, что для выяснения причин экологического прошествия на Камчатке необходимо выслушать мнения экспертов и исследовать опыт других стран.

Ранее Солодов заявил, что с помощью спутниковых снимков, которые предоставил Институт космических исследований РАН, удалось обнаружить судно, сбрасывавшее отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Губернатор также пояснил, что сброшенный объем был «очень незначительный» и не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории.

Первоначально среди возможных причин происшествия власти Камчатки называли техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическую активность, которая может быть вызвана вулканическими проявлениями.

Позже Минприроды исключило версию техногенного загрязнения. При этом глава региона допустил, что источником загрязнения океана мог быть Козельский полигон хранения ядохимикатов.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Глава Камчатки оценил версию о гибели животных из-за токсичных водорослей
Общество
Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Эту версию проверили ученые из Дальневосточного федерального университета. Согласно результатам их исследования, в акватории Авачинского залива следов с ядохимикатами с Козельского полигона не было обнаружено. «Мы проверили на следы загрязнения реку Мутнушка, которая течет от него [полигона], и реку Налычева — единственный путь оттуда в океан. Если бы была утечка, эти реки обязательно были бы отравлены», — рассказал заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.

В четверг, 8 октября, Росприроднадзор сообщил, что в пробах воды нашли превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) железа, фенола и фосфат-ионов. Пробы были взяты в Авачинском заливе, реках Таенка, Халактырка, Кирпичная, а также в озере Халактырское.

Точная причина экологического бедствия у берегов Камчатки неизвестна. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).

О проблеме стало известно в конце сентября. Тогда появилась информация о том, что вода у побережья Халактырского пляжа Камчатки изменила цвет и имеет необычный запах. Серферы жаловались на проблемы со здоровьем, в том числе ухудшение зрения. Экоактивисты зафиксировали на берегу большое количество погибших морских животных.

Автор
Роман Котерев
Камчатка экологическая катастрофа ученые
Материалы по теме
Росприроднадзор обнаружил превышение ПДК трех веществ на Камчатке
Общество
Власти Камчатки опубликовали карту с данными о загрязнении
Общество
Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter