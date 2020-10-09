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Ученые не выявили утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке

Ученые из Дальневосточного федерального университета не нашли следов отравления акватории Авачинского залива на Камчатке ядохимикатами с Козельского полигона, сообщил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников, его слова приводит на своей странице в социальной сети Facebook проректор вуза Дмитрий Земцов.

«Мы проверили на следы загрязнения реку Мутнушка, которая течет от него [полигона], и реку Налычева — единственный путь оттуда в океан. Если бы была утечка, эти реки обязательно были бы отравлены», — рассказал Винников.

По его словам, в воде были обнаружены «индикаторные насекомые»: поденки, веснянки и ручейники. «Это организмы которые обитают только в чистой воде. Они бы неизбежно погибли все при контакте с токсином. В самой реке тоже не замечено каких-либо отклонений от нормы», — отметил он, добавив, что все пробы будут тщательно изучены в лаборатории.

По словам Земцова, ученые осмотрели обе реки и установили, что «вода в реках чистая, без необычных отложений, резкого запаха рядом тоже не наблюдается». Специалисты вязли образцы воды, донного грунта, а также речных обитателей. Кроме того, они замерили радиационный фон, показания оказались значительно ниже нормы, сообщил он.

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Камчатка полигон загрязнение воды
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