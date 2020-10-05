Академик объяснил министру ситуацию на Камчатке «токсичными водорослями»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 12:37
Новый глава Дагестана, школам пока не ввели удаленку. Главные новости РБК Общество, 19:42 Chevron купит Noble и станет вторым производителем сланцевой нефти в США Инвестиции, 19:42 В Московском регионе на второго за неделю сотрудника цирка напал медведь Общество, 19:37 Хачанов проиграл Джоковичу и вылетел с «Ролан Гаррос» Спорт, 19:34 Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать Политика, 19:33 Акции биотеха MyoKardi взлетели на 58%. Его купит гигант Bristol-Myers Инвестиции, 19:32 Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 5 октября Политика, 19:30 Фигурант «списка Титова» получил условный срок по делу об обналичивании Общество, 19:29 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 19:25 «Яндекс» проверит пользователей на знание орфографии Стиль, 19:21 В Минздраве сообщили о 16 пострадавших при разгоне протестующих в Бишкеке Политика, 19:20 Прохоров ответил Родченкову на слова о миллионах за замалчивание допинга Спорт, 19:16 Сколько будет стоить биткоин в конце 2020 года. Четыре прогноза Крипто, 19:06 Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом Политика, 19:03
Общество ,  
0 

Академик объяснил министру ситуацию на Камчатке «токсичными водорослями»

Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Причиной массовой гибели морских животных в водах Камчатки могут быть токсичные водоросли. Об этом сообщил академик РАН Андрей Адрианов на совещании по видеосвязи с участием главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Видео РБК передали в пресс-службе Минприроды.

«Помимо техногенной версии стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли. Вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина», — сказал он.

Адрианов добавил, что в этом районе океана широко распространены водоросли, вырабатывающие токсины амнезийного и нейропаралитического характеров. По его словам, эти элементы прежде всего влияют на теплокровных животных. В случае если среди выбросов есть токсичные водоросли, их можно обнаружить в анализах, взяв «кусочки» печени или мозга погибшего животного.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также заявил журналистам, что власти проверят полигоны, которые могли быть причиной загрязнения воды. «Завтра с участием СМИ и правоохранительных органов будут исследованы два полигона Минобороны, которые упоминали как возможный источник загрязнения акватории, хотя еще полгода назад там была проверка и никаких нарушений не было выявлено», — сказал он.

Помимо этого во вторник, 6 октября, на Камчатку отправится глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщил РБК представитель ведомства.

Глава Камчатки объяснил снимки «Гринпис» с пятнами на воде
Общество
Владимир Солодов

Ранее Кобылкин заявил, что предварительные анализы не показали следы нефти и производных нефтепродуктов в водах Камчатки. По его словам, пока было обнаружено небольшое превышение по железу, «стандартное для этого времени года».

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

В конце сентября очевидцы стали заявлять о том, что у Халактырского пляжа на Камчатке изменился цвет воды. Также они заметили, что на берег выбросило мертвых морских животных. Камчатские серферы сообщили о жжении в глазах и признаках отравления после пребывания в воде. Позднее журналист Юрий Дудь опубликовал видеозапись, которую сделали серферы, в которой видно нефтяное пятно в океане у пляжа, а также множество мертвых морских животных. Местные власти выложили видео с пляжа, отметив, что у воды цвет «нормальный», а воздух «обычный».

Материалы о гибели животных на Камчатке передали в центральный аппарат СК
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, среди возможных причин происшествия может быть сейсмическая активность или техногенное загрязнение (в связи с деятельностью человека).

По данному факту было возбуждено дело по признакам правонарушения по ст. 8.42 КоАП (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта).

экологическая катастрофа Камчатка
Материалы по теме
WWF показал новые фото с погибшими на Камчатке морскими животными
Общество
Глава Минприроды сообщит первые выводы по ситуации на Камчатке
Политика
«Роскосмос» показал снимки побережья Камчатки со спутников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter