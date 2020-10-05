Академик объяснил министру ситуацию на Камчатке «токсичными водорослями»

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Причиной массовой гибели морских животных в водах Камчатки могут быть токсичные водоросли. Об этом сообщил академик РАН Андрей Адрианов на совещании по видеосвязи с участием главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Видео РБК передали в пресс-службе Минприроды.

«Помимо техногенной версии стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли. Вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина», — сказал он.

Адрианов добавил, что в этом районе океана широко распространены водоросли, вырабатывающие токсины амнезийного и нейропаралитического характеров. По его словам, эти элементы прежде всего влияют на теплокровных животных. В случае если среди выбросов есть токсичные водоросли, их можно обнаружить в анализах, взяв «кусочки» печени или мозга погибшего животного.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также заявил журналистам, что власти проверят полигоны, которые могли быть причиной загрязнения воды. «Завтра с участием СМИ и правоохранительных органов будут исследованы два полигона Минобороны, которые упоминали как возможный источник загрязнения акватории, хотя еще полгода назад там была проверка и никаких нарушений не было выявлено», — сказал он.

Помимо этого во вторник, 6 октября, на Камчатку отправится глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщил РБК представитель ведомства.