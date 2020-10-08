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Общество ,  
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Солодов сообщил об отсутствии токсинов в воде у побережья полуострова

В ходе проверки воды у побережья Камчатки, куда выбросило множество мертвых морских животных, не были обнаружены токсины. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает «РИА Новости».

«Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено», — отметил он.

Губернатор добавил, что отрицательные пробу были получены на гептил. По его словам, в соцсетях шли слухи и обсуждения об этом веществе.

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экология Камчатка катастрофа
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