Минприроды исключило одну из возможных причин загрязнения на Камчатке

Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

Изменение цвета воды и массовая гибель животных на Камчатке с большой вероятностью не связаны с причинами «причинами техногенного характера», заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, сообщает «РИА Новости».

По его словам, все анализы свидетельствуют, что превышения концентрации вредных веществ, которые сопровождают разливы нефтепродуктов, не зафиксировано.

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