Глава Камчатки заявил об обнаружении сбросившего отходы судна

Фото: МЧС России

С помощью спутниковых снимков удалось обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает пресс-служба.

«По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды», — сказал Солодов.

По словам главы региона, сброшенный объем был «очень незначительный» и не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Однако он заверил, что по этому случаю судно «стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы».

Сообщения о загрязнении воды и массовой гибели представителей морской фауны на Камчатке начали поступать в конце сентября. Позже об изменении воды в Тихом океане сообщили местные серферы. Они жаловались на симптомы отравления после купания и проблемы с глазами. Члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов, получившие химические ожоги глаз, подали заявление в Следственный комитет и потребовали признать их потерпевшими.