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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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Глава Камчатки заявил об обнаружении сбросившего отходы судна

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

С помощью спутниковых снимков удалось обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает пресс-служба.

«По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды», — сказал Солодов.

По словам главы региона, сброшенный объем был «очень незначительный» и не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Однако он заверил, что по этому случаю судно «стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы».

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Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Сообщения о загрязнении воды и массовой гибели представителей морской фауны на Камчатке начали поступать в конце сентября. Позже об изменении воды в Тихом океане сообщили местные серферы. Они жаловались на симптомы отравления после купания и проблемы с глазами. Члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов, получившие химические ожоги глаз, подали заявление в Следственный комитет и потребовали признать их потерпевшими.

СК завел два уголовных дела по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).

Ранее власти Камчатки заявляли, что в качестве основных версий загрязнения  рассматривают природное загрязнение, сейсмические причины и техногенные.

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По данным Генпрокуратуры, в пробах взятой воды были найдены следы горюче-смазочных материалов. Позже глава Камчатки сообщил, что анализы не показали наличие в воде токсинов, которые могли привести к гибели фауны. Позже Росприроднадзор обнаружил в пробах воды превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) железа, фенола и фосфат-ионов.

Камчатка экологическая катастрофа загрязнение воды
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