Глава Камчатки оценил версию о гибели животных из-за токсичных водорослей

Несмотря на то, что подобные версии кажутся фейками, они вполне научны, хотя и маловероятны. Ранее в РАН допускали, что нейротоксичные водоросли могли стать причиной массовой гибели морской фауны на Камчатке

Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Версия о массовой гибели морских животных на Камчатке из-за токсичных водорослей звучит комично, но имеет право на существование. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов в интервью Forbes.

«Такие случаи науке известны. Токсичные микроводоросли могут вызывать такие явления, и они известны и описаны не только на Камчатке. <...> Я понимаю, что эта версия звучит комично и больше похожа на фейк, но чем больше разбираешься и слушаешь ученых, тем больше понимаешь, что мы на самом деле очень мало знаем про океан», — рассказал Солодов.

Губернатор сослался на ученых из Дальневосточного федерального университета и РАН, которые утверждают, что природные причины загрязнения воды в океане хоть и являются маловероятными, но регистрировались.

Ранее в октябре академик РАН Андрей Адрианов сообщал, что токсичные водоросли могут быть причиной гибели морских животных на Камчатке. По его словам, в этом районе океана широко распространены водоросли, вырабатывающие токсины амнезийного и нейропаралитического характеров. «Помимо техногенной версии стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли. Вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина», — говорил Андриянов.