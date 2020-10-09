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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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Глава Камчатки оценил версию о гибели животных из-за токсичных водорослей

Несмотря на то, что подобные версии кажутся фейками, они вполне научны, хотя и маловероятны. Ранее в РАН допускали, что нейротоксичные водоросли могли стать причиной массовой гибели морской фауны на Камчатке
Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace
Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Версия о массовой гибели морских животных на Камчатке из-за токсичных водорослей звучит комично, но имеет право на существование. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов в интервью Forbes.

«Такие случаи науке известны. Токсичные микроводоросли могут вызывать такие явления, и они известны и описаны не только на Камчатке. <...> Я понимаю, что эта версия звучит комично и больше похожа на фейк, но чем больше разбираешься и слушаешь ученых, тем больше понимаешь, что мы на самом деле очень мало знаем про океан», — рассказал Солодов.

Губернатор сослался на ученых из Дальневосточного федерального университета и РАН, которые утверждают, что природные причины загрязнения воды в океане хоть и являются маловероятными, но регистрировались.

Академик объяснил министру ситуацию на Камчатке «токсичными водорослями»
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Ранее в октябре академик РАН Андрей Адрианов сообщал, что токсичные водоросли могут быть причиной гибели морских животных на Камчатке. По его словам, в этом районе океана широко распространены водоросли, вырабатывающие токсины амнезийного и нейропаралитического характеров. «Помимо техногенной версии стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли. Вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина», — говорил Андриянов.

Сообщения о загрязнении воды и массовой гибели представителей морской фауны на Камчатке начали поступать в конце сентября. Журналист Юрий Дудь опубликовал видео местных серферов, на которых были видны пятна на воде в прибрежной зоне недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Серферы жаловались на симптомы отравления после купания и проблемы с глазами. Члены сборной России по серфингу Майи Рудик и Дмитрий Ильясов, получившие химические ожоги глаз, подали заявление в Следственный комитет и потребовали признать их потерпевшими.

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СК завел два уголовных дела по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).

Власти Камчатки опубликовали карту с данными о загрязнении
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Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace

В качестве основных версий власти рассматривали природное загрязнение, сейсмические причины и техногенные. По данным Генпрокуратуры, в пробах взятой воды были найдены следы горюче-смазочных материалов. Позже Солодов сообщил, что анализы не показали наличие в воде токсинов, которые могли привести к гибели фауны.

В качестве одной из версий рассматривалась утечка сельскохозяйственных ядохимикатов из расположенного неподалеку Козельского полигона. Однако ученые  из Дальневосточного федерального университета не нашли следов отравления акватории веществами из этого могильника.

Автор
Михаил Котляр
Камчатка загрязнение окружающей среды водоросли
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