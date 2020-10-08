Росприроднадзор обнаружил превышение ПДК трех веществ на Камчатке

Согласно документу, размещенному на сайте ведомства, пробы были взяты в Авачинском заливе, реках Таенка, Халактырка, Кирпичная, а также в озере Халактырское.

Накануне Генеральная прокуратура России заявила, что исследования песка и воды с Халактырского пляжа на Камчатке показали наличие в них горюче-смазочных материалов. Также анализ воздуха на побережье провело Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС): согласно его результатам, загрязнения воздуха не обнаружено.

8 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в воде у побережья Камчатки проверка не выявила отравляющих веществ, которые могли привести к такой массовой гибели животных. Солодов уточнил, что есть превышение показателей по нефтепродуктам и фенолам, но по всем остальным веществам они в норме.

Согласно данным ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), вдоль побережья Камчатки от бухты Спасения до бухты Лиственничной находится пятно загрязнения длиной около 40 км. Специалисты отметили, что участок загрязнений имеет четкие границы и не распадается.

Об экологической катастрофе у берегов Камчатки начали сообщать местные жители в конце сентября. Они жаловались, что вода у побережья Халактырского пляжа неподалеку от Петропавловска-Камчатского изменила цвет и имеет необычный запах. На берег выбросило большое количество погибших морских животных. Серферы жаловались на проблемы со здоровьем, в том числе на ухудшение зрения.