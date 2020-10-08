Росприроднадзор обнаружил превышение ПДК трех веществ на Камчатке
В пробах воды на Камчатке, где массово погибли морские животные, было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) железа, фенола и фосфат-ионов. Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора, поступившем в РБК,
«В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза», — говорится в сообщении.
Начальник Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора ведомства Владимир Чернышев пояснил, что химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть, а также нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие, предусматривает проведение обязательной предварительной процедуры подготовки проб.