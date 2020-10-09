В Москве за сутки выявили более 3,7 тыс. случаев заражения COVID-19

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За минувшие сутки в столице коронавирус обнаружили у 3701 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, на Москву приходится около трети заболевших в России. Всего в стране за сутки зарегистрировали более 12 тыс. случаев заражения. Умер за сутки 201 человек, из них 33 — в столице.

При этом вылечиться от вируса в столице смогли 1424 человека. Всего в России от COVID-19 выздоровели более 7 тыс. пациентов.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по обеспечению безопасности граждан. В соответствии с указом главы города, предприниматели должны перевести на удаленную работу не менее 30% всех офисных работников, а также лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Пожилым также рекомендовано не покидать свои дома без острой необходимости. Кроме того, мэр объявил для всех школьников двухнедельные каникулы. Студенты колледжей и высших учебных заведений пока продолжают обучение в очном режиме.