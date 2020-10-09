В России прирост заболевших COVID достиг рекорда за все время пандемии

В стране за сутки зарегистрировали 12 126 новых случаев заболевания. Предыдущий рекорд был установлен в середине мая

Фото: Андрей Любимов / РБК

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 12 126 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии в России.

До этого максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован 11 мая, тогда заразились 11 656 человек.

Всего с начала распространения вируса в стране заболели 1 272 238 человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве — 321,8 тыс., за сутки в столице стало известно о 3701 новых заболевших. На втором месте по общему числу заражений находится Московская область (76,5 тыс., плюс 411 за сутки), на третьем — Санкт-Петербург, где заболели 46,5 тыс. человек (плюс 469 за сутки).