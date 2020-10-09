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Пандемия коронавируса ,  
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В России прирост заболевших COVID достиг рекорда за все время пандемии

В стране за сутки зарегистрировали 12 126 новых случаев заболевания. Предыдущий рекорд был установлен в середине мая
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 12 126 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии в России.

До этого максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован 11 мая, тогда заразились 11 656 человек.

Всего с начала распространения вируса в стране заболели 1 272 238 человек.

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Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве — 321,8 тыс., за сутки в столице стало известно о 3701 новых заболевших. На втором месте по общему числу заражений находится Московская область (76,5 тыс., плюс 411 за сутки), на третьем — Санкт-Петербург, где заболели 46,5 тыс. человек (плюс 469 за сутки).

Сейчас в общей сложности 240,5 тыс. человек проходят лечение, еще 1 млн человек уже выздоровели.

Также за последние 24 часа в России скончался 201 человек с коронавирусом, при этом 33 умерли в Москве, 22 — в Петербурге, девять — в Ростовской области.

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Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
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Опрошенные РБК инфекционисты считают, что рост заболеваемости COVID-19 в России будет продолжаться. Так, врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова допустила, что пик может прийтись на середину ноября. При этом она считает, что ситуация будет развиваться в зависимости от того, насколько граждане будут соблюдать дистанцию и масочный режим. Пока, отметила Кожевникова, по крайней мере в Москве эти требования соблюдаются очень плохо, поэтому рост числа зараженных продолжится.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

По мнению врача-инфекциониста Валерия Безносенко, заболеваемость будет продолжать расти еще в течение двух месяцев. «Как раз после новогодних праздников, после возвращения детей в школы, рост заболеваемости будет в любом случае в течение февраля и даже марта месяца», — добавил он.

Автор
Мария Лисицына
коронавирус
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