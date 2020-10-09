В России за сутки умерли более 200 человек с COVID-19

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Общее число смертей в стране от COVID превысило 22 тыс.

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние 24 часа в России скончался 201 человек с подтвержденным коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

Общее число смертей выросло, таким образом, до 22 257.

За последний месяц это второй случай, когда число летальных исходов превысило 200. 7 октября в стране были зафиксированы 202 смерти от последствий коронавирусной инфекции.

В Москве за последние сутки скончались 33 человека с коронавирусом. В Санкт-Петербурге умерли 22 человека, в Московской области — семь человек.