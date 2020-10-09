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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли более 200 человек с COVID-19

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Общее число смертей в стране от COVID превысило 22 тыс.
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние 24 часа в России скончался 201 человек с подтвержденным коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

Общее число смертей выросло, таким образом, до 22 257.

За последний месяц это второй случай, когда число летальных исходов превысило 200. 7 октября в стране были зафиксированы 202 смерти от последствий коронавирусной инфекции.

В Москве за последние сутки скончались 33 человека с коронавирусом. В Санкт-Петербурге умерли 22 человека, в Московской области — семь человек.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число заболевших за последние сутки достигло 12 126, что стало максимальным результатом с начала пандемии. В Москве был выявлен 3701 инфицированный.

По данным РБК, в мэрии Москвы рассматривают новые ограничения в связи с высоким трафиком в городе, несмотря на распространение инфекции. Речь идет о закрытии ночных клубов, баров и караоке. При этом о закрытии ресторанов, где посетители едят и пьют, сидя за столиками, речь пока не идет. «Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», — отметил один из собеседников РБК.

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Автор
Артем Филипенок
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