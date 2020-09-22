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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал сроки регистрации вакцины «Вектора» от COVID-19

Препарат «ЭпиВакКорона» планируют зарегистрировать до 15 октября, а затем приступить к клиническим испытаниям третьей фазы. До этого в «Векторе» сообщали, что у вакцины не нашли побочных эффектов
Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 17 сентября разместил в государственном реестре лекарственных средств регистрационное досье на вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На следующий день российский Минздрав начал экспертизу документов и качества препарата для дальнейшей его регистрации. Процедуру планируется завершить к 15 октября 2020 года.

По данным Роспотребнадзора, промышленный выпуск вакцины на основе пептидных антигенов будет осуществлять сам центр «Вектор» на собственной производственной площадке.

«Вектор» назвал срок действия вакцины от COVID-19
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

После регистрации препарата в октябре начнутся клинические испытания третьей фазы. Добровольцами выступят 5 тыс. человек из разных возрастных групп, в том числе люди в возрасте старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Ранее в сентябре «Вектор» завершил первую стадию испытаний разработанной им вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Роспотребнадзора Александра Рыжикова, исследования показали полную безопасность препарата.

У вакцины против COVID-19 центра «Вектор» не выявили побочных эффектов
Общество
Фото:пресс-служба Роспотребнадзора

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Рыжиков добавил, что «ЭпиВакКорона» даст иммунитет к COVID-19 минимум на полгода. Он отметил, что при создании вакцины не шло речи о пожизненном иммунитете, однако у препарата нет противопоказаний на повторное применение.

«ЭпиВакКорона» станет уже второй российской вакциной от коронавируса. Первую зарегистрировали в августе, а в сентябре пустили в гражданский оборот. Препарат «Спутник V», созданный Центром Гамалеи, даст иммунитет от болезни на два года. Сейчас он проходит пострегистрационные испытания на десятках тысяч добровольцев.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Роспотребнадзор регистрация
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«Вектор» назвал срок действия вакцины от COVID-19
Общество
В «Векторе» сообщили о завершении первой фазы испытаний вакцины
Общество
У вакцины против COVID-19 центра «Вектор» не выявили побочных эффектов
Общество
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