Роспотребнадзор назвал сроки регистрации вакцины «Вектора» от COVID-19
Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 17 сентября разместил в государственном реестре лекарственных средств регистрационное досье на вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
На следующий день российский Минздрав начал экспертизу документов и качества препарата для дальнейшей его регистрации. Процедуру планируется завершить к 15 октября 2020 года.
По данным Роспотребнадзора, промышленный выпуск вакцины на основе пептидных антигенов будет осуществлять сам центр «Вектор» на собственной производственной площадке.
После регистрации препарата в октябре начнутся клинические испытания третьей фазы. Добровольцами выступят 5 тыс. человек из разных возрастных групп, в том числе люди в возрасте старше 60 лет с хроническими заболеваниями.