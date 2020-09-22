Роспотребнадзор назвал сроки регистрации вакцины «Вектора» от COVID-19

Препарат «ЭпиВакКорона» планируют зарегистрировать до 15 октября, а затем приступить к клиническим испытаниям третьей фазы. До этого в «Векторе» сообщали, что у вакцины не нашли побочных эффектов

Фото: РИА Новости

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 17 сентября разместил в государственном реестре лекарственных средств регистрационное досье на вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На следующий день российский Минздрав начал экспертизу документов и качества препарата для дальнейшей его регистрации. Процедуру планируется завершить к 15 октября 2020 года.

По данным Роспотребнадзора, промышленный выпуск вакцины на основе пептидных антигенов будет осуществлять сам центр «Вектор» на собственной производственной площадке.

После регистрации препарата в октябре начнутся клинические испытания третьей фазы. Добровольцами выступят 5 тыс. человек из разных возрастных групп, в том числе люди в возрасте старше 60 лет с хроническими заболеваниями.