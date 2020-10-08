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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве развернут новые временные госпитали для больных коронавирусом

Новые временные госпитали для больных COVID-19 разместятся в ТРЦ в районах Люблино и ВДНХ. Московские власти предупреждали, что расконсервируют их, если в столице будет не хватать коек для заболевших коронавирусом
Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Из-за нехватки коек для больных коронавирусом в Москве появятся два новых временных госпиталя. Они будут введены в эксплуатацию в течение двух недель на ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в Люблино, рассказали РБК два источника, близких к столичной мэрии.

РБК направил запрос представителю вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой и в столичный депздрав.

Ранее Ракова предупреждала, что две эти точки могут начать работу. «У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем, — отмечала она. — Это торговый центр «Москва» — он законсервирован, сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию этого госпиталя — и центр на ВДНХ».

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Заммэра также сообщила, что столичные власти пытаются сформировать еще один тип временных госпиталей «на базе редеров — временных конструкций, которые могут существовать достаточно длительный период, до десяти лет».

Сейчас в Москве работают два временных госпиталя — в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское», сообщили журналистам в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Недавно они приняли первых пациентов, рассказали в оперштабе.

Эти госпитали оснащены передвижными рентгеновскими и КТ-аппаратами, там предусмотрены палаты интенсивной терапии, рассказал на их открытии мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что в резервные госпитали в первую очередь будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью коронавирусной инфекции. Ранее, в конце апреля, Собянин объявил, что в столице развернут временные госпитали на 10 тыс. коек и что для этой цели в городе подготовили 44 площадки. В начале лета Ракова говорила, что созданные для лечения больных с COVID-19 временные госпитали не будут демонтировать как минимум в течение года.

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Какие места в Москве и области перестраивают под госпитали. Фоторепортаж
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За последние сутки в России заболели коронавирусом 11 493 человека, в Москве — 3323. Количество больных начало резко расти с конца сентября, сейчас динамика распространения COVID-19 достигла весенних показателей. При этом количество заболевших впервые пошло на спад с 13 сентября. В связи с ростом заболеваемости московские власти продлили до двух недель школьные каникулы, рекомендовали соблюдать домашний режим людям старше 65 лет и обязали компании перевести на удаленную работу 30% сотрудников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Вячеслав Козлов, Евгения Кузнецова
При участии
Егор Губернаторов
коронавирус Москва Анастасия Ракова Сергей Собянин госпиталь
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