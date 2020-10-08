В Москве развернут новые временные госпитали для больных коронавирусом

Новые временные госпитали для больных COVID-19 разместятся в ТРЦ в районах Люблино и ВДНХ. Московские власти предупреждали, что расконсервируют их, если в столице будет не хватать коек для заболевших коронавирусом

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Из-за нехватки коек для больных коронавирусом в Москве появятся два новых временных госпиталя. Они будут введены в эксплуатацию в течение двух недель на ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в Люблино, рассказали РБК два источника, близких к столичной мэрии.

РБК направил запрос представителю вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой и в столичный депздрав.

Ранее Ракова предупреждала, что две эти точки могут начать работу. «У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем, — отмечала она. — Это торговый центр «Москва» — он законсервирован, сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию этого госпиталя — и центр на ВДНХ».

Заммэра также сообщила, что столичные власти пытаются сформировать еще один тип временных госпиталей «на базе редеров — временных конструкций, которые могут существовать достаточно длительный период, до десяти лет».