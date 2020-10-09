Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Сбербанк спрогнозировал пики заболеваемости COVID Общество, 05:54 В Роспотребнадзоре напомнили правила безопасности в транспорте в пандемию Общество, 05:50 «Сделай сам»: как желание сэкономить превратилось в главный тренд года РБК Стиль и Яндекс Дзен, 05:36 «Известия» узнали о запуске оплаты по лицу в магазинах до конца года Общество, 05:30 Большинство российских компаний не уменьшило соцпакеты во время кризиса Общество, 05:00 В Минобороны сообщили об отмене режима ЧС под Рязанью с 9 октября Общество, 04:47 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 04:44 В Южной Корее загорелся 33-этажный небоскреб Общество, 04:33 Врач назвал дату возвращения Трампа к полноценной работе Политика, 04:11 Бывший глава «Локомотива» заявил о возможном трансфере Мозеза в «Спартак» Спорт, 03:52 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 03:32 Попова посоветовала не ездить с детьми на юг и переждать COVID дома Общество, 03:26 Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании Политика, 03:15 Врачи усомнились в сообщениях о побочных эффектах лекарства от COVID Общество, 03:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Роспотребнадзоре напомнили правила безопасности в транспорте в пандемию

При использовании метро маску нужно надевать до входа в подземку или на остановке общественного транспорта, если нужно воспользоваться автобусом. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью радио Sputnik рассказал, как защитить себя от коронавируса во время поездок в городском транспорте.

Он отметил, что главное — находиться в транспорте в маске.

«Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки», — сказал Покровский.

Если при себе их нет, то стараться не касаться предметов и затем лица. При первой же возможности следует вымыть руки, напомнил заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Кроме того, по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию в транспорте, а также открывать окна. А лучше всего ходить пешком, добавил ученый.

Материал дополняется

коронавирус транспорт Россия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter