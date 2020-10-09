В Роспотребнадзоре напомнили правила безопасности в транспорте в пандемию

При использовании метро маску нужно надевать до входа в подземку или на остановке общественного транспорта, если нужно воспользоваться автобусом. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью радио Sputnik рассказал, как защитить себя от коронавируса во время поездок в городском транспорте.

Он отметил, что главное — находиться в транспорте в маске.

«Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки», — сказал Покровский.

Если при себе их нет, то стараться не касаться предметов и затем лица. При первой же возможности следует вымыть руки, напомнил заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Кроме того, по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию в транспорте, а также открывать окна. А лучше всего ходить пешком, добавил ученый.