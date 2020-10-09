В Москве от COVID-19 вылечились 1424 человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 1424 человека. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По словам вице-мэра, всего с начала пандемии в Москве от коронавируса вылечились 259 127 человек.

Ранее оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве скончались 33 человека с коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 5530.

В четверг, 8 октября, в Москве выявили 3,3 тыс. новых заболевших, общее число инфицированных превысило 318 тыс. человек.