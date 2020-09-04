В Госдепе заявили послу России об обеспокоенности ситуацией с Навальным
Соединенные Штаты выразили «серьезную озабоченность» в связи с выводами властей Германии об отравлении политика Алексея Навального, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел встречу с российским послом Анатолием Антоновым. В ходе беседы замгоссекретаря заявил, что Москва нарушила обязательства Конвенции о запрещении производства и применения химического оружия.
Замгоссекретаря призвал Россию сотрудничать с международным сообществом по отравлению Навального.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул России аналогичное обвинение. Он заявил, что против оппозиционера было применено химическое оружие, и потребовал, чтобы Кремль объяснил произошедшее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что факт об отравлении политика не доказывает причастность к этому российских властей.