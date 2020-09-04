В Госдепе заявили послу России об обеспокоенности ситуацией с Навальным

Навального госпитализировали 20 августа в Омске. Его соратники заявляли, что оппозиционер был отравлен, однако омские медики не подтвердили эту информацию. Спустя два дня политика перевезли на лечение в Германию, где его положили в клинику «Шарите».

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что Навальный был отравлен ядом из той же группы химических веществ, что и «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Москву в попытке заставить политика замолчать и потребовала объяснений. Позднее правительства Австрии и ФРГ вызвали российских дипломатов в связи с выводами Берлина.

В ответ на обвинения Германии министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Генпрокуратура давно запросила у немецкого правительства данные о лечении и анализах Навального, однако власти страны пока не ответили на запрос.