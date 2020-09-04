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Отравление Навального ,  
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В Госдепе заявили послу России об обеспокоенности ситуацией с Навальным

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Соединенные Штаты выразили «серьезную озабоченность» в связи с выводами властей Германии об отравлении политика Алексея Навального, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел встречу с российским послом Анатолием Антоновым. В ходе беседы замгоссекретаря заявил, что Москва нарушила обязательства Конвенции о запрещении производства и применения химического оружия.

Замгоссекретаря призвал Россию сотрудничать с международным сообществом по отравлению Навального.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул России аналогичное обвинение. Он заявил, что против оппозиционера было применено химическое оружие, и потребовал, чтобы Кремль объяснил произошедшее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что факт об отравлении политика не доказывает причастность к этому российских властей.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске. Его соратники заявляли, что оппозиционер был отравлен, однако омские медики не подтвердили эту информацию. Спустя два дня политика перевезли на лечение в Германию, где его положили в клинику «Шарите».

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2 сентября правительство ФРГ сообщило, что Навальный был отравлен ядом из той же группы химических веществ, что и «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Москву в попытке заставить политика замолчать и потребовала объяснений. Позднее правительства Австрии и ФРГ вызвали российских дипломатов в связи с выводами Берлина.

В ответ на обвинения Германии министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Генпрокуратура давно запросила у немецкого правительства данные о лечении и анализах Навального, однако власти страны пока не ответили на запрос.

Теги: Алексей Навальный, США, Госдеп, посол
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