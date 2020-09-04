В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается фальсификация результатов отравления оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает БелТА, ролик был показан по каналу ОНТ.





Видео: Пул Первого/Telegram

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На записи, голос, указанный в качестве представитель Берлина говорит, что «материалы по Навальному» готовы и будут переданы в администрацию канцлера Ангелы Меркель.

В ответ «Варшава» спрашивает, точно ли подтверждается отравление, на что собеседник отвечает, что это не так важно.«Идет война. А во время войны все методы хороши», — говорит он.

Участники беседы сходятся на том, что президенту России Владимиру Путину «надо отбить охоту сунуть нос в дела Беларуси» и самый эффективный способ — «утопить его в проблемах».

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