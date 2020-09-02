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Отравление Навального ,  
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Джонсон потребовал от России объяснений из-за отравления Навального

Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что против оппозиционера Алексея Навального было «применено химическое оружие», и потребовал объяснений произошедшего от Москвы. Об этом он написал в своем Twiiter.

«Российское правительство теперь должно объяснить, что произошло с Навальным. Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами над тем, чтобы правосудие свершилось», — сообщил он.

Джонсон отметил, что его страна уже наблюдала последствия применения «Новичка», имея в виду отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в британском Солсбери.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Лаборатория Бундесвера нашла доказательства наличия в организме Навального вещества группы «Новичок». Правительство ФРГ осудило отравление российского политика и потребовало разъяснений от российских властей. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что таким образом Навального пытались «заставить замолчать». По ее словам, она не сомневается в полученных немецкими специалистами результатах исследований.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что никаких отравляющих веществ в организме политика до того, как его отправили на лечение в Берлин, выявлено не было.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика госпитализировали. Через два дня его доставили на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

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Теги: Алексей Навальный, отравление, Борис Джонсон
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