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Отравление Навального ,  
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Австрийский МИД вызвал посла России для обсуждения ситуации с Навальным

Дмитрий Любинский
Дмитрий Любинский (Фото: dlyubinski / Facebook)

Министерство иностранных дел Австрии обсудило с российским послом Дмитрием Любинским отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

«Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации», — заявил он по результатам встречи.

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По словам посла, Генпрокуратура отправила в Германию запрос еще 27 августа, однако представители страны на него так и не ответили. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ФРГ отказывается предоставлять информацию об отравлении Навального из-за позиции МИДа Германии.

Навального госпитализировали в омскую клинику 20 августа. Его соратники утверждали, что оппозиционер был отравлен, однако главврач больницы заявил, что экспертиза не подтвердила это предположение.

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В день отравления канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ФРГ готова принять политика и обеспечить ему соответствующую медицинскую помощь. Спустя несколько дней его перевезли на лечение в Берлин и госпитализировали в клинику «Шарите» (Charite), в которой он находится до сих пор.

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В начале сентября правительство ФРГ заявило, что медики обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Тогда Меркель потребовала, чтобы Москва объяснила эту ситуацию, а также предположила, что отравление было попыткой заставить политика прекратить свою деятельность.

Теги: Австрия, МИД, Россия, Алексей Навальный
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