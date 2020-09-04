Австрийский МИД вызвал посла России для обсуждения ситуации с Навальным

Дмитрий Любинский (Фото: dlyubinski / Facebook)

Министерство иностранных дел Австрии обсудило с российским послом Дмитрием Любинским отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

«Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации», — заявил он по результатам встречи.

По словам посла, Генпрокуратура отправила в Германию запрос еще 27 августа, однако представители страны на него так и не ответили. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ФРГ отказывается предоставлять информацию об отравлении Навального из-за позиции МИДа Германии.

Навального госпитализировали в омскую клинику 20 августа. Его соратники утверждали, что оппозиционер был отравлен, однако главврач больницы заявил, что экспертиза не подтвердила это предположение.