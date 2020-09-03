В Кремле не увидели обвинений России в деле Навального

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В заявлениях о причинах отравления Алексея Навального нет обвинений российского государства и нет повода для них, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну, я бы здесь аккуратно говорил на счет обвинений российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинения российского государства. Это первое. И никакие обвинения не склонны воспринимать в этой связи», — сказал он.

«По сути вопроса можно сказать следующее — Генпрокуратура России направила запрос о правовой помощи в Берлин, который был получен германской стороной. Ответа пока не последовало. Вчера в ходе беседы в МИД нашему послу в Берлине также не было предоставлена конкретная информация о результате исследования германских специалистов, которые позволили им прийти к выводы об отравлении. В этой связи можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отправляющих веществ», — добавил представитель Кремля.

Песков не стал упоминать Алексея Навального по имени. Он уточнил, что Москва «безусловно заинтересована» в том, чтобы причины случившегося с «берлинским пациентом» были установлены. «Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны», — заключил он и еще раз повторил, что российская сторона не получала никакой информации из Германии.