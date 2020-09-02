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Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального

Сергей Нечаев
Сергей Нечаев (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

В связи с новыми выводами Берлина об отравлении политика Алексея Навального посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД ФРГ, сообщает «РИА Новости».

Ранее 2 сентября пресс-служба правительства Германии сообщила, что в организме Навального медики обнаружили следы яда, относящегося к той же группе веществ, что и «Новичок». Власти ФРГ заявили о намерении проинформировать о выводах российскую сторону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока Москва не получала информацию о новых данных по отравлению оппозиционера.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что Навального отравили. Позднее главврач омской клиники Александр Мураховский заявил, что экспертиза не подтвердила предположения об отравлении.

Кремль заявил, что не получал новых данных ФРГ об отравлении Навального
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Фото: Markus Schreiber / AP

22 августа оппозиционера перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Позднее медики сообщили, что клинические данные пациента указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к ним относится в том числе и «Новичок».

Теги: ФРГ, отравление, Алексей Навальный, МИД ФРГ
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