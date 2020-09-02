Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального

Сергей Нечаев (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

В связи с новыми выводами Берлина об отравлении политика Алексея Навального посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД ФРГ, сообщает «РИА Новости».

Ранее 2 сентября пресс-служба правительства Германии сообщила, что в организме Навального медики обнаружили следы яда, относящегося к той же группе веществ, что и «Новичок». Власти ФРГ заявили о намерении проинформировать о выводах российскую сторону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока Москва не получала информацию о новых данных по отравлению оппозиционера.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что Навального отравили. Позднее главврач омской клиники Александр Мураховский заявил, что экспертиза не подтвердила предположения об отравлении.