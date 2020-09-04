Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».

«Я уже теперь вынужден просто произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции МИД ФРГ», — сказал министр.

Лавров также заявил, что России нечего скрывать по данному вопросу. Он напомнил, что, когда стало известно о тяжелом состоянии оппозиционера, ему немедленно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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