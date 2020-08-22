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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Юлия Навальная на территории омской БСМП № 1
Юлия Навальная на территории омской БСМП № 1 (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Отмечается, что меры должны быть приняты к полудню 22 августа на основании правила 39 регламента суда.

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Политика
Алексей Навальный

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, после чего пилоты совершили в Омске срочную посадку.

Впоследствии политика в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи (БСМП № 1), а затем поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вскоре оппозиционер впал в кому, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Она предположила, что Навального могли отравить, подмешав ему в чай ядовитое вещество. При этом Ярмыш не стала сообщать цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.

Как передавало издание «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России».

Представитель «Венской кофейни», расположенной в аэропорту Томска, сообщил РБК, что перед вылетом Навальный пил там чай. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося», — сказал представитель заведения.

Главный врач БСМП № 1 в Омске Александр Мураховский сообщил, что плохое самочувствие политика могло быть вызвано нарушением обмена веществ. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева раскритиковала эту версию, отметив, что нарушение обмена веществ — состояние, а не диагноз. Она добавила, что утром 20 августа уровень сахара в крови Навального был нормальным, и задалась вопросом, почему в таком случае оппозиционера с поставленным диагнозом не выпускают из страны для лечения. «А потому что выжидают три дня, чтобы не осталось следов яда в организме и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество», — предположила Васильева.

В смывах с кожи, волос, ногтей и одежды Навального региональное МВД обнаружило 2-этилгексил дифенил фосфат, который относится к промышленным химическим веществам. В полиции пояснили, что данное вещество добавляют в полимеры для повышения эластичности, поэтому оно могло попасть на кожу или волосы пациента через пластик. В химической лаборатории МВД уточнили, что не могут установить концентрацию. Опрошенные РБК эксперты заявили, что указанное вещество малотоксично.

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Немецкая организация Cinema for Peace Foundation предоставила самолет политику для его транспортировки в берлинскую клинику Charité для обследования. Самолет прибыл в Омск днем 21 августа, транспортировку оппозиционера разрешили только вечером того же дня. Политика доставили на лечение в Германию утром 22 августа.

Теги: Алексей Навальный, отравление, ЕСПЧ, Омск
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