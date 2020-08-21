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Отравление Навального ,  
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Врачи назвали основной диагноз Навального

Он мог почувствовать себя плохо из-за нарушение обмена веществ, которое в свою очередь могло быть вызвано резким понижением сахара в крови. Также главврач больницы сообщил, что состояние Навального — нестабильно тяжелое
Александр Мураховский (в центре)
Александр Мураховский (в центре) (Фото: Максим Кармаев / EPA / ТАСС)

Резкое ухудшение самочувствия оппозиционера Алексея Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ, сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 в Омске, где находится Навальный, Александр Мураховский передает ТАСС.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — сказал Мураховский. Он также отметил, что в организме Навального не были обнаружены оксибутираты или барбитураты.

Накануне «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник в медицинских кругах, что предварительной версией произошедшего является отравление психодислептиком. Telegram-канал Baza уточнял, что таким дислептиком мог быть оксибутират натрия.

По словам Мураховского, состояние оппозиционера — нестабильно тяжелое и может ухудшиться при взлете или посадке самолета. Ранее врачи оценивали состояние Навального как стабильно тяжелое.

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Мураховский также сообщил, что «опасное вещество», о котором ранее заявляли в основанном Навальным Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), является «промышленной химией». «То, что говорится в СМИ про химический компонент, который был взят на экспертизу, — могу сказать, что был взят не биологический материал, а материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Мы провели ряд исследований, это обычная промышленная химия, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках», — сказал Мураховский.

Ранее в пятницу директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в его присутствии сотрудница транспортной полиции рассказала главврачу об обнаруженном веществе при осмотре оппозиционера. «Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит. Какое вещество, мы не знаем пока», — сообщал Жданов.

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Заместитель главного врача БСМП Анатолий Калиниченко ранее утверждал, что врачи смогли поставить Навальному «практически <...> полный диагноз». Он отказался его озвучить, но сообщил, что диагноз довели до сведения жены и брата пациента.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, однако, написала, что семье Навального не сообщали диагноз. «То, что им рассказали, — это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить», — написала она в Twitter.

Навальный почувствовал себя плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали, позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Соратники Навального считают, что его отравили из-за политической деятельности. Утром в пятницу врачи заявили, что пока не обнаружили следов каких-либо ядов.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Алексей Навальный, диагноз
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