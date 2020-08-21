Врачи назвали основной диагноз Навального

Он мог почувствовать себя плохо из-за нарушение обмена веществ, которое в свою очередь могло быть вызвано резким понижением сахара в крови. Также главврач больницы сообщил, что состояние Навального — нестабильно тяжелое

Александр Мураховский (в центре) (Фото: Максим Кармаев / EPA / ТАСС)

Резкое ухудшение самочувствия оппозиционера Алексея Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ, сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 в Омске, где находится Навальный, Александр Мураховский передает ТАСС.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — сказал Мураховский. Он также отметил, что в организме Навального не были обнаружены оксибутираты или барбитураты.

Накануне «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник в медицинских кругах, что предварительной версией произошедшего является отравление психодислептиком. Telegram-канал Baza уточнял, что таким дислептиком мог быть оксибутират натрия.

По словам Мураховского, состояние оппозиционера — нестабильно тяжелое и может ухудшиться при взлете или посадке самолета. Ранее врачи оценивали состояние Навального как стабильно тяжелое.