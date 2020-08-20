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Алексей Навальный впал в кому

Политик находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечащий врач Навального заявила, что у него никогда не было аллергии
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Помещенный в токсикореанимацию омской больницы скорой медицинской помощи № 1 оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Twitter.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала она.

Информацию о коме подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей». «Я сейчас лечу в Омск, предварительных заключений делать никаких не могу. Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков). Я пытаюсь через Киру узнавать по крупицам подробности, но, очевидно, на основании нее выводов делать нельзя», — сказала Васильева.

Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске
Общество
Алексей Навальный

В Минздраве Омской области РБК рассказали, что врачи оценивают состояние Навального как тяжелое. «Его состояние тяжелое, он находится в реанимации БСМП № 1. Работают специалисты всех профилей, чтобы установить диагноз, выяснить, что с ним. Взяты все анализы, проведены все обследования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Навальному стало плохо в самолете вскоре после вылета из аэропорта Томска. Борт срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что это было отравление. «Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — написала она.

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Ярмыш рассказала «Эхо Москвы», что Навальный находился в Новосибирске, после чего отправился в Томск. Издание «Тайга.инфо» сообщило, что Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.

«Дело в том, что перед этим мы были в Новосибирске. В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере она не была настолько заметной», — сказала Ярмыш.

Перед вылетом Навальный пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. Пока без комментариев. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель заведения.

После госпитализации соратники Навального вызывали в больницу полицию и заявили в СК о требовании расследовать дело по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Результаты анализов на момент подготовки этого материала известны не были. По словам Ярмыш, в отделении сейчас «полно полицейских». «Они пытаются взять у врача объяснение», — написала она.

Авторы: Владислав Гордеев, Егор Губернаторов, Любовь Порываева
Теги: Алексей Навальный, отравление, Омск, реанимация
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