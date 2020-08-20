Алексей Навальный впал в кому

В Минздраве Омской области РБК рассказали, что врачи оценивают состояние Навального как тяжелое. «Его состояние тяжелое, он находится в реанимации БСМП № 1. Работают специалисты всех профилей, чтобы установить диагноз, выяснить, что с ним. Взяты все анализы, проведены все обследования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Навальному стало плохо в самолете вскоре после вылета из аэропорта Томска. Борт срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что это было отравление. «Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — написала она.
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Ярмыш рассказала «Эхо Москвы», что Навальный находился в Новосибирске, после чего отправился в Томск. Издание «Тайга.инфо» сообщило, что Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.
«Дело в том, что перед этим мы были в Новосибирске. В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере она не была настолько заметной», — сказала Ярмыш.
Перед вылетом Навальный пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. Пока без комментариев. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель заведения.
После госпитализации соратники Навального вызывали в больницу полицию и заявили в СК о требовании расследовать дело по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Результаты анализов на момент подготовки этого материала известны не были. По словам Ярмыш, в отделении сейчас «полно полицейских». «Они пытаются взять у врача объяснение», — написала она.