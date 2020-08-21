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Отравление Навального ,  
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Лечащий врач Навального раскритиковала заключение омских врачей

Анастасия Васильева
Анастасия Васильева (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Анастасия Васильева, лечащий врач оппозиционера Алексея Навального, который в тяжелом состоянии находится в омской больнице, выразила несогласие с заключением местных врачей. Об этом она написала в Twitter.

В ее сообщении сказано, что нарушение обмена веществ — это состояние, а не диагноз, которое может быть при огромном количестве заболеваний. Она отметила, что 20 августа уровень сахара в крови у ее пациента был нормальным. «Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах», — выразила негодование Васильева.

Она утверждает, что это было отравление, после которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. «Подлая подмена понятий», — считает Васильева.

Медик задалась вопросом, почему с поставленным диагнозом Навального не отпускают на лечение в Берлин. «А потому, что выжидают три дня, чтобы не осталось следов яда в организме и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество», — заключила Васильева.

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Ранее сообщалось, что среди пяти возможных диагнозов госпитализированного врачи склоняются к нарушению обмена веществ, о чем заявил замглавврача больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 в Омске, где находится политик.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет срочно сел в Омске, где оппозиционер был помещен в реанимацию омской больницы. Соратники подозревают, что Навального отравили, но врачи заявили, что пока не обнаружили следов каких-либо токсинов в организме Навального.

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Теги: Алексей Навальный, отравление, Омск
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