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Немецкий правозащитник заявил о готовности отправить за Навальным самолет

Берлинская клиника Charité
Берлинская клиника Charité (Фото: Dirk Sattler / www.imago-images.de / Global Look Press)

Берлинская клиника Charité готова принять госпитализированного 20 августа в Омске в тяжелом состоянии российского оппозиционера Алексея Навального. Немецкая организация Cinema for Peace Foundation собирается отправить за Навальным авиацию, чтобы доставить его на лечение в Германию. Об этом сообщает Reuters. Таким же образом два года назад в берлинскую клинику был доставлен участник арт-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов с отравлением.

«По просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot мы отправим в полночь санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами, на борту которой Навального можно будет доставить в Германию», — сказали в организации.

Кинопродюсер и правозащитник Яка Бизиль, основатель Cinema for Peace Foundation, сообщил немецкому изданию Bild, что находится в контакте с властями и надеется, что в ближайшее время удастся получить разрешение на транспортировку политика в Германию.

«Если Навального можно будет транспортировать завтра утром, самолет сразу же вылетит в Берлин», — сказал Бизиль. Вместе с ним сможет полететь его жена.

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В сентябре 2018 года Бизиль помог перевезти на лечение в Германию Верзилова. Активист лечился в берлинской клинике Charité, напоминает издание. Тогда токсикологическое исследование не выявило вещество, которым могли отравить Верзилова.

11 сентября Верзилов попал в реанимацию в Москве после того, как ему стало плохо после заседания по делу о неповиновении полиции на акции Pussy Riot во время чемпионата мира по футболу. В сознание он пришел через несколько дней, позднее его перевезли на лечение в ФРГ.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Утром 20 августа Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Из-за ухудшения состояния политика самолет посадили в Омске, из аэропорта Навального доставили в больницу. Там он впал в кому. По словам врачей, политик находится в стабильном состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Соратники оппозиционера считают, что он был отравлен. Они требуют возбуждения уголовного дела.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин готов принять Навального для оказания медицинской помощи.

Теги: Алексей Навальный, отравление, госпитализация, Германия
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