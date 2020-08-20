Немецкий правозащитник заявил о готовности отправить за Навальным самолет

Берлинская клиника Charité (Фото: Dirk Sattler / www.imago-images.de / Global Look Press)

Берлинская клиника Charité готова принять госпитализированного 20 августа в Омске в тяжелом состоянии российского оппозиционера Алексея Навального. Немецкая организация Cinema for Peace Foundation собирается отправить за Навальным авиацию, чтобы доставить его на лечение в Германию. Об этом сообщает Reuters. Таким же образом два года назад в берлинскую клинику был доставлен участник арт-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов с отравлением.

«По просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot мы отправим в полночь санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами, на борту которой Навального можно будет доставить в Германию», — сказали в организации.

Кинопродюсер и правозащитник Яка Бизиль, основатель Cinema for Peace Foundation, сообщил немецкому изданию Bild, что находится в контакте с властями и надеется, что в ближайшее время удастся получить разрешение на транспортировку политика в Германию.

«Если Навального можно будет транспортировать завтра утром, самолет сразу же вылетит в Берлин», — сказал Бизиль. Вместе с ним сможет полететь его жена.