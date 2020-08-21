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МВД нашло на коже и одежде Навального промышленное химическое вещество

Специалисты МВД установили, что в смывах с кожи, волос и одежды Навального есть 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество используется в промышленности для повышения пластичности
Омск. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1
Омск. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1 (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

В анализах, снятых с кожи, волос, ногтей и одежды Алексея Навального, нашли химическое вещество, относящееся к классу промышленных, — это 2-этилгексил дифенил фосфат. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД в Омской области.

Вещество выявили при исследовании в химической лаборатории МВД. Специалисты изучили анализы смывов с его одежды, рук, волос и ногтей.

«Хроматографическое исследование показало наличие вещества 2-этилгексил дифенил фосфат, которое относится к промышленным химическим веществам. При этом концентрацию вещества в ходе подобных исследований установить не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Это вещество, пояснили в полиции, как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности. Поэтому в МВД не исключили, что оно могло попасть на кожу, волосы или ногти Навального через пластиковый стаканчик.

«Тем не менее информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам», — заявили в ведомстве.

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О том, что в анализах Навального нашли 2-этилгексил дифенил фосфат, также сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский, передает «РИА Новости». «В них нашли обычное промышленное вещество, относящееся к пластификаторам. Называется 2-этилгексил дифенил фосфат. Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. Это исследование смыва с поверхности», — рассказал он.

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2-этилгексил дифенил фосфат внесен в федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. В нем описаны симптомы отравления этим веществом: головная боль, головокружение, першение в горле, кашель, слезотечение, нарушение частоты дыхания; возможны ожоги ротовой полости, боли по ходу пищеварительного тракта, тошнота, рвота, диарея.

Главврач сообщил о пяти «рабочих» диагнозах Навального
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Навальному стало плохо в салоне самолета, летевшего по маршруту Томск — Москва, 20 августа. Самолет срочно сел в Омске, политик был госпитализирован и впал в кому. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен. Соратники Навального настаивают на его перевозке в одну из европейских клиник.

Главврач больницы в Омске Александр Мураховский ранее сообщил, что состояние Навального улучшилось, однако он по-прежнему находится без сознания и на аппарате искусственной вентиляции легких. Прогноз главврач делать не стал.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

В 12:00 21 августа в Омске приземлился самолет из Германии, который должен был транспортировать политика в Берлин для лечения в клинике «Шарите». Однако консилиум российских врачей, в который вошли и московские специалисты, решил, что Навальному нельзя улетать из-за нестабильного состояния.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Навальный, отравление, МВД
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