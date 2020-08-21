МВД нашло на коже и одежде Навального промышленное химическое вещество

Специалисты МВД установили, что в смывах с кожи, волос и одежды Навального есть 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество используется в промышленности для повышения пластичности

Омск. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1 (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

В анализах, снятых с кожи, волос, ногтей и одежды Алексея Навального, нашли химическое вещество, относящееся к классу промышленных, — это 2-этилгексил дифенил фосфат. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД в Омской области.

Вещество выявили при исследовании в химической лаборатории МВД. Специалисты изучили анализы смывов с его одежды, рук, волос и ногтей.

«Хроматографическое исследование показало наличие вещества 2-этилгексил дифенил фосфат, которое относится к промышленным химическим веществам. При этом концентрацию вещества в ходе подобных исследований установить не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Это вещество, пояснили в полиции, как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности. Поэтому в МВД не исключили, что оно могло попасть на кожу, волосы или ногти Навального через пластиковый стаканчик.

«Тем не менее информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам», — заявили в ведомстве.