Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 12:39
Появилось видео последствий взрыва в жилом доме в Ярославле Общество, 21:29 В Москве открывший стрельбу пешеход ранил водителя автомобиля Общество, 21:23 Патриарх Кирилл попросил верующих задуматься о «собственном конце света» Общество, 21:17 Ярославский губернатор поручил помочь пострадавшим при взрыве газа Общество, 21:13 Эксперты опровергли риск отравления Навального названным МВД веществом Общество, 21:08 Стало известно новое место работы Гуса Хиддинка Спорт, 20:56 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 20:53 Мантуров назвал возможные сроки начала экспорта российской вакцины Общество, 20:52 Глава ВОЗ оценил сроки победы человечества над COVID-19 Общество, 20:50 Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Финляндии Политика, 20:47 Путин поручил оформить вступление России в организацию по миграции Политика, 20:41 Жители Минска выстроились в «Цепь покаяния» Политика, 20:38 Российский истребитель перехватил над Черным морем самолет-разведчик США Общество, 20:36 Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фоторепортаж Общество, 20:35 
Отравление Навального ,  
0 

Эксперты опровергли риск отравления Навального названным МВД веществом

Вещество, об обнаружении которого в смывах с кожи Навального заявило МВД, малотоксично. Серьезно пострадать от него можно, если есть его ложками, утверждает один из экспертов
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Политик Алексей Навальный не мог отравиться веществом, которое специалисты МВД обнаружили в смывах с его одежды, кожи и волос. Об этом сообщили РБК опрошенные специалисты-химики.

В МВД заявили, что обнаружили в смывах 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, заявили в ведомстве, поэтому в МВД не исключили, что оно могло попасть на кожу при использовании пластикового стаканчика.

Профессор столичного Института тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова Александр Каплун в разговоре с РБК отметил, что это не слишком токсичное вещество и шанс отравиться им почти отсутствует.

«Это не пластификатор, а антипирен — вещество, которое добавляют, чтобы уменьшить горючесть пластика, дерева и других материалов. Это вещество третьей степени опасности, то есть не особо токсичное. Причем эта токсичность связана с вдыханием. Через кожу оно тоже может проходить, но последствия от этого абсолютно не будут заметны», — сообщил он.

Каплун напомнил, что к производству пластиковых стаканчиков, как и любых материалов, контактирующих с пищей, предъявляют особые требования, чтобы туда не могли попасть никакие пластификаторы и другие вспомогательные вещества. «Это наспех выдуманная гипотеза, которая к реальности не имеет никакого отношения. Причем выдуманная непрофессионально», — дал он свою оценку.

«В любом случае это вещество не дает таких симптомов, как сильная боль. Может возникнуть, например, тошнота», — отметил ученый.

Виктор Иванов, председатель Российского союза химиков, в разговоре с РБК также скептически отнесся к вероятности, что Навальный мог отравиться этим веществом. «Это сложный пластификатор, или, как говорят химики, мягчитель. Его добавляют в бетон, пластик, чтобы повысить пластичность или морозостойкость материала. Но отравиться этим пластификатором, я считаю, невозможно. Если есть его ложками, наверное, пищеварительная или эндокринная система пострадают. Но как он мог попасть в таком количестве в организм человека?.. Если бы Навальный серьезно отравился этим веществом, то показатели бы зашкаливали. А здесь они сделали смывы и говорят, что даже невозможно определить концентрацию вещества, то есть она очень маленькая», — объяснил он.

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Главврач омской больницы, где лежит Навальный, Александр Мураховский, ранее заявил, что доктора исключили возможность отравления. «Окончательно был исключен диагноз «отравление» на основании химико-токсикологической экспертизы», — сообщил он. Врач уточнил, что «в анализах крови и мочи никаких следов указанного препарата нет. <...> Дозировки, которые где-то нашли, мы не можем принимать во внимание».

2-этилгексил дифенил фосфат внесен в федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. В нем описаны симптомы отравления этим веществом: головная боль, головокружение, сонливость, нарушение ритма дыхания, слабость, непроизвольные мышечные сокращения, тошнота, рвота, боли в области живота.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет с ним экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали, он впал в кому. Сторонники оппозиционера подозревают, что его отравили из-за политической деятельности. Омские врачи основной версией произошедшего называли причиной ухудшение самочувствия в результате нарушения обмена веществ в организме, вызванного гипогликемией (резкое падение сахара в крови). Лечение Навальный продолжит в Германии, врачи дали разрешение на его транспортировку в немецкую больницу под ответственность его супруги.

Авторы: Любовь Порываева, Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Навальный, отравление, эксперты, яд
Материалы по теме
Омские врачи окончательно исключили диагноз отравление у Навального
Общество
Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter