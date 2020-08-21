Эксперты опровергли риск отравления Навального названным МВД веществом

Вещество, об обнаружении которого в смывах с кожи Навального заявило МВД, малотоксично. Серьезно пострадать от него можно, если есть его ложками, утверждает один из экспертов

Алексей Навальный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Политик Алексей Навальный не мог отравиться веществом, которое специалисты МВД обнаружили в смывах с его одежды, кожи и волос. Об этом сообщили РБК опрошенные специалисты-химики.

В МВД заявили, что обнаружили в смывах 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, заявили в ведомстве, поэтому в МВД не исключили, что оно могло попасть на кожу при использовании пластикового стаканчика.

Профессор столичного Института тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова Александр Каплун в разговоре с РБК отметил, что это не слишком токсичное вещество и шанс отравиться им почти отсутствует.

«Это не пластификатор, а антипирен — вещество, которое добавляют, чтобы уменьшить горючесть пластика, дерева и других материалов. Это вещество третьей степени опасности, то есть не особо токсичное. Причем эта токсичность связана с вдыханием. Через кожу оно тоже может проходить, но последствия от этого абсолютно не будут заметны», — сообщил он.

Каплун напомнил, что к производству пластиковых стаканчиков, как и любых материалов, контактирующих с пищей, предъявляют особые требования, чтобы туда не могли попасть никакие пластификаторы и другие вспомогательные вещества. «Это наспех выдуманная гипотеза, которая к реальности не имеет никакого отношения. Причем выдуманная непрофессионально», — дал он свою оценку.