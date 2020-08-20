Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум

Алексей Навальный (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Решение о транспортировке политика Алексея Навального в европейскую клинику примет медицинский консилиум. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

«Чтобы понять, можно ли его транспортировать, должен состояться консилиум, который примет решение, можно или нельзя», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также подчеркнули, что, согласно российскому законодательству, медики не могут перенаправить человека в другое учреждение только по желанию родственников.

Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. По данным источника «Интерфакса», ему диагностировали острое отравление психодислептиком. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политика могли отравить в томском аэропорту, подмешав что-то в его чай. Полиция начала проверку случившегося.

Как сообщает Минздрав, сейчас политик находится в состоянии естественной комы. Один из врачей Навального Ярослав Ашихмин заявил, что его необходимо перевести в Европу для дальнейшего лечения. По его словам, команда политика вела переговоры о его транспортировке с Ганноверским или Страсбургским госпиталями. Его жена Юлия также обсудила условия для транспортировки супруга с главным врачом омской больницы.