Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 73,77 (+0,53) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 87,43 (+0,02) Инвестиции, 13:16
Немецкий правозащитник заявил о готовности отправить за Навальным самолет Общество, 22:43 Минэкономразвития заявило о замедлении падения российского ВВП Экономика, 22:01 Милиция задержала председателя стачкома МАЗа Политика, 21:55 Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум Общество, 21:50 Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС с участием России и ОБСЕ Политика, 21:42 Футболист итальянского «Сассуоло» Бога заболел коронавирусом Спорт, 21:30 Ликсутов стал самым богатым чиновником в правительстве Москвы в 2019 году Политика, 21:20 Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов Общество, 21:12 В Москве начали задерживать участников пикетов в поддержку Навального Общество, 21:05 Трамп и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального Политика, 20:57 Летевший к отшельнице Агафье Лыковой Ми-8 повредил шасси при посадке Общество, 20:34 В России за месяц прибавилось 125 тыс. безработных Экономика, 20:22 Меркель заявила о готовности Германии предоставить Навальному лечение Политика, 20:21 Врач сообщил об отсутствии у Навального признаков инсульта и COVID-19 Общество, 20:20
Общество ,  
0 

Решение о транспортировке Навального примет медицинский консилиум

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Решение о транспортировке политика Алексея Навального в европейскую клинику примет медицинский консилиум. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

«Чтобы понять, можно ли его транспортировать, должен состояться консилиум, который примет решение, можно или нельзя», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также подчеркнули, что, согласно российскому законодательству, медики не могут перенаправить человека в другое учреждение только по желанию родственников.

Врач сообщил об отсутствии у Навального признаков инсульта и COVID-19
Общество
Омская БСМП №1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. По данным источника «Интерфакса», ему диагностировали острое отравление психодислептиком. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политика могли отравить в томском аэропорту, подмешав что-то в его чай. Полиция начала проверку случившегося.

Как сообщает Минздрав, сейчас политик находится в состоянии естественной комы. Один из врачей Навального Ярослав Ашихмин заявил, что его необходимо перевести в Европу для дальнейшего лечения. По его словам, команда политика вела переговоры о его транспортировке с Ганноверским или Страсбургским госпиталями. Его жена Юлия также обсудила условия для транспортировки супруга с главным врачом омской больницы.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти готовы помочь с отправкой политика за границу. Его лечащий врач Анастасия Васильева официально приняла предложение Кремля. Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова принять Алексея Навального и обеспечить ему необходимое лечение.

Теги: Алексей Навальный, отравление, новости, Омск
Материалы по теме
Алексей Навальный впал в кому
Политика
В Москве начали задерживать участников пикетов в поддержку Навального
Общество
Отравление Навального. Что важно знать
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter