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Кремль назвал условие помощи в отправке Навального на лечение за границу

Администрация президента будет готова оказать содействие в этом вопросе, если от представителей Навального поступит соответствующая просьба. О переговорах по перевозке Навального в Европу для лечения ранее заявлял его врач
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявил, что Кремль готов помочь ему с лечением и содействовать с отправкой для этого за рубеж в условиях закрытых границ, передает корреспондент РБК.

«Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут», — сказал Песков.

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Алексей Навальный

По его словам, в Кремле знают о том, что для лечения Навального «привлечены лучшие врачи», используются методы телемедицины для проведения консилиумов со специалистами из Москвы. «Как и любому гражданину страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — заключил Песков.

Алексей Навальный плохо себя почувствовал во время перелета из Томска в Москву. Командир лайнера принял решение о срочной посадке в Омске. Там Навального госпитализировали в больницу скорой помощи № 1. Его поместили в отделение реанимации, где он впал в кому.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, которая летела вместе с политиком, его могли отравить каким-то веществом, подмешанным в чай. Она сообщила, что он пил чай в кафе в аэропорту Томска. Представители авиакомпании S7 сообщили, что на борту Навальный ничего не пил и не ел.

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Фото: djpavlin / Instagram

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Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает Навального с 2013 года, сообщил о переговорах по перевозке политика в Европу для лечения. Среди вариантов он назвал госпитали в Ганновере и Страсбурге, где есть «очень хорошая токсикологическая школа».

Заместитель главврача омской больницы, где находится Навальный, Анатолий Калиниченко сообщил, что политик находится в стабильном состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Состояние стабильное. Продолжается интенсивная терапия», — сказал врач. По его словам, медики «занимаются спасением его жизни».

Авторы: Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Алексей Навальный, отравление
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