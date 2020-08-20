Кремль назвал условие помощи в отправке Навального на лечение за границу

Администрация президента будет готова оказать содействие в этом вопросе, если от представителей Навального поступит соответствующая просьба. О переговорах по перевозке Навального в Европу для лечения ранее заявлял его врач

Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявил, что Кремль готов помочь ему с лечением и содействовать с отправкой для этого за рубеж в условиях закрытых границ, передает корреспондент РБК.

«Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают о том, что для лечения Навального «привлечены лучшие врачи», используются методы телемедицины для проведения консилиумов со специалистами из Москвы. «Как и любому гражданину страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — заключил Песков.

Алексей Навальный плохо себя почувствовал во время перелета из Томска в Москву. Командир лайнера принял решение о срочной посадке в Омске. Там Навального госпитализировали в больницу скорой помощи № 1. Его поместили в отделение реанимации, где он впал в кому.