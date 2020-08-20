Юлия Навальная пришла к главврачу омской больницы

Юлия Навальная, Иван Жданов и Анастасия Васильева (Фото: kira_yarmysh / Instagram)

Жена политика Алексея Навального Юлия обсуждает с главным врачом омской больницы состояние мужа. Об этом РБК рассказал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Он также заявил, что политик находится в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Состояние Алексея стабильно тяжелое, он на ИВЛ. Что касается того, что сейчас происходит — сейчас Юлия Навальная общается с главным врачом по поводу его состояния, может ей скажет дополнительные детали», — сказал он.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева рассказала РБК, что Юлия Навальная также обсудит с главой клиники транспортировку пациента.

«Документацию не дают, мы пока выбиваем документацию. Без нее мы не можем принять никаких решений. Ни одна клиника не примет без документации. Они его удерживают, и говорят, что никто не имеет права получить документы без его согласия, а он в коме», — пояснила она.