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Врач сообщил о переговорах по эвакуации Навального в Европу

Наблюдающий за Навальным на протяжении семи лет врач сообщил, что политика могут перевезти либо во Францию, либо в Германию. Сейчас на эту тему ведутся переговоры, однако транспортировка осложняется пандемией коронавируса
Омская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1
Омская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1 (Фото: Алексей Петров / ТАСС)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, который находится в коме в одной из больниц Омска, должен быть эвакуирован в Европу. Об этом Meduza заявил врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает Навального с 2013 года.

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли», — сказал он, добавив, что ситуация осложняется пандемией коронавируса COVID-19.

По словам врача, Навального могут принять в Ганновере, где есть «очень хорошая токсикологическая школа». «Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это (токсикология) — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином», — отметил Ашихмин.

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Как заявил врач, случаем с Навальным могли бы заняться специалисты из Москвы, в частности, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и в научно-клиническом центре ФМБА, однако в этом вопросе перед врачами стоят две задачи. «Нужно поддержать жизнь [Навального] в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента», — считает он.

Отвечая на вопрос, можно ли политика перевозить в таком состоянии, Ашихмин сказал, что понятия «нетранспортабельность» как такового не существует. «Если в самолете есть ЭКМО (аппарат для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности) и ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких), то, по сути, наблюдение в качественно оборудованном самолете не уступает по возможностям наблюдению в реанимации в городе Омске», — заявил врач.

Комментируя информацию о том, что Навального отравили, Ашихмин отметил, что пока утверждать об этом преждевременно. «Я понимаю только то, что то, что происходит с Алексеем, связано с действием какого-то фактора, которое резко подействовало на его организм», — сказал он, добавив, что для установления факта отравления ему нужно лично осмотреть пациента.

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Врач также сообщил, что у Навального ранее никаких болезней, которые бы могли так декомпенсироваться, не было. «Что с ним случилось, я не знаю. Похоже ли это на отравление? Похоже», — заключил он.

О том, что Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Командир экипажа принял решение о срочной посадке лайнера в Омске, сразу же после приземления политик был госпитализирован в омскую больницу скорой помощи № 1, его положили в реанимацию. Сейчас Навальный находится в коме.

По мнению Ярмыш, Навального могли отравить каким-то веществом, подмешанным в чай. «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — сказала она. Пресс-секретарь уточнила, что перед посадкой в самолет он ничего не ел, только выпил чая в кафе в аэропорту Томска.

Автор: Михаил Юшков
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