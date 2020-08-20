Врач сообщил о переговорах по эвакуации Навального в Европу

Наблюдающий за Навальным на протяжении семи лет врач сообщил, что политика могут перевезти либо во Францию, либо в Германию. Сейчас на эту тему ведутся переговоры, однако транспортировка осложняется пандемией коронавируса

Омская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1 (Фото: Алексей Петров / ТАСС)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, который находится в коме в одной из больниц Омска, должен быть эвакуирован в Европу. Об этом Meduza заявил врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает Навального с 2013 года.

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли», — сказал он, добавив, что ситуация осложняется пандемией коронавируса COVID-19.

По словам врача, Навального могут принять в Ганновере, где есть «очень хорошая токсикологическая школа». «Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это (токсикология) — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином», — отметил Ашихмин.

Как заявил врач, случаем с Навальным могли бы заняться специалисты из Москвы, в частности, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и в научно-клиническом центре ФМБА, однако в этом вопросе перед врачами стоят две задачи. «Нужно поддержать жизнь [Навального] в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента», — считает он.