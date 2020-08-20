Врач Навального ответила на слова Пескова о помощи с отправкой за границу

Отвечая на слова Дмитрия Пескова о готовности Кремля оперативно рассмотреть запрос о помощи в лечении Алексея Навального, Анастасия Васильева из «Альянса врачей» сказала, что официально откликается на это предложение

Анастасия Васильева (Фото: Анастасия Васильева / Facebook)

Анастасия Васильева из «Альянса врачей», лечащий врач оппозиционного политика Алексея Навального, госпитализированного в четверг с подозрением на отравление, ответила на предложение Кремля помочь с лечением и отправкой больного за границу.

«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.

Васильева добавила, что главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, где сейчас находится Навальный, отказывает ей и жене политика Юлии в предоставлении выписки или эпикриза.

Алексей Навальный плохо себя почувствовал во время перелета из Томска в Москву. Командир лайнера принял решение о срочной посадке в Омске. Там Навального госпитализировали в больницу скорой помощи № 1.