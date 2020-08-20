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Врач Навального ответила на слова Пескова о помощи с отправкой за границу

Отвечая на слова Дмитрия Пескова о готовности Кремля оперативно рассмотреть запрос о помощи в лечении Алексея Навального, Анастасия Васильева из «Альянса врачей» сказала, что официально откликается на это предложение
Анастасия Васильева
Анастасия Васильева (Фото: Анастасия Васильева / Facebook)

Анастасия Васильева из «Альянса врачей», лечащий врач оппозиционного политика Алексея Навального, госпитализированного в четверг с подозрением на отравление, ответила на предложение Кремля помочь с лечением и отправкой больного за границу.

«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.

Кремль назвал условие помощи в отправке Навального на лечение за границу
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Алексей Навальный

Васильева добавила, что главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, где сейчас находится Навальный, отказывает ей и жене политика Юлии в предоставлении выписки или эпикриза.

Алексей Навальный плохо себя почувствовал во время перелета из Томска в Москву. Командир лайнера принял решение о срочной посадке в Омске. Там Навального госпитализировали в больницу скорой помощи № 1.

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Соратники политика считают, что его могли отравить. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра», — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Отравление Навального. Что важно знать
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Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) потребовали от Следственного комитета провести расследование по факту предполагаемого отравления политика Алексея Навального.

В свою очередь Песков предложил дождаться результатов лабораторных анализов. «Все предположения являются только предположениями. Было ли это отравление, это должно быть подтверждено лабораторно. Если это было отправление, то чем? Дождемся результатов анализов», — сказал Песков.

В Кремле пожелали выздоровления впавшему в кому Навальному
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Состояние госпитализированного сегодня утром основателя ФБК Алексея Навального остается тяжелым, врачи заняты спасением его жизни, заявил заместитель главврача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко.

Автор: Евгений Калюков
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