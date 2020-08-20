СМИ узнали об отравлении Навального галлюциногеном

По предварительному диагнозу, основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в больницу в Омске после острого отравления неустановленым психодиcлептиком (галлюциногеном), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком», — сказал собеседник агентства.

Психодислептики или галлюциногены — это психоактивные вещества, вводящие в измененные состояния сознания.

Официально диагноз пока не поставлен. Навальный находится в коме в отделении токсикореанимации омской больницы скорой помощи № 1, у него взяли анализы, но их результат еще не сообщили.

Издание Baza сообщило, что, по мнению врачей, Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик.