Врач сообщил об отсутствии у Навального признаков инсульта и COVID-19

Омская БСМП №1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

У оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске, не нашли признаков инсульта и инфекций, в том числе коронавируса. Об этом РБК сказал заместитель главврача городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

«Учитывая данные лабораторно-клинических исследований и консультации со специалистами, в том числе федеральными, мы можем говорить о том, что нет данных о черепно-мозговой травме, об инсульте или остром инфаркте миокарда», — сказал Калиниченко, добавив, что не обнаружено также никаких следов инфекционных поражений, в том числе коронавирусной инфекции.

Ранее в минздраве Омской области не подтвердили информацию о том, что у Навального произошел отек мозга.

Как рассказал главврач больницы Александр Мураховский, оппозиционер находится в стабильном состоянии, в коме. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.