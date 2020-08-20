Полиция начала проверку данных об отравлении Навального

Обстановка около городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска, где госпитализирован Алексей Навальный (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Полиция начала проверку после госпитализации оппозиционного политика и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом РБК сообщил источник в центральном аппарате МВД.

«В управлении МВД по Омской области начали проверку обстоятельств отравления Навального», — сказал он.

В пресс-службе управления МВД по Омской области не ответили на звонок корреспондента РБК.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому Федеральному округу (УТ по СФО) также сообщили «Интерфаксу», что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ухудшения самочувствия одного из пассажиров рейса Томск-Москва. Telegram-канал 112 тоже сообщает, что линейное управление внутренних дел на транспорте по СФО начало проверку.