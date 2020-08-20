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Политика ,  
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Полиция начала проверку данных об отравлении Навального

Обстановка около городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска, где госпитализирован Алексей Навальный
Обстановка около городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска, где госпитализирован Алексей Навальный (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Полиция начала проверку после госпитализации оппозиционного политика и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом РБК сообщил источник в центральном аппарате МВД.

«В управлении МВД по Омской области начали проверку обстоятельств отравления Навального», — сказал он.

В пресс-службе управления МВД по Омской области не ответили на звонок корреспондента РБК.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому Федеральному округу (УТ по СФО) также сообщили «Интерфаксу», что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ухудшения самочувствия одного из пассажиров рейса Томск-Москва. Telegram-канал 112 тоже сообщает, что линейное управление внутренних дел на транспорте по СФО начало проверку.

Появилось видео из салона самолета перед госпитализацией Навального
Политика

Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву, сообщала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Она отмечала, что его доставили в реанимацию. Навальный был без сознания.

По словам Ярмыш, Навального могли отравить чем-то подмешанным в чай. В компании S7, чей самолет выполнял рейс из Томска в Москву, подтвердили РБК, что Навальный был в числе пассажиров. Там добавили, что она борту политик ничего не ел и не пил.

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Позже Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.

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Теги: Алексей Навальный, отравление
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