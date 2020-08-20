Российский вице-премьер сделал прививку от коронавируса

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!», — написал Хуснуллин.

11 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное название «Спутник-V»). Препарат разработал московский Центр Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов, которые находятся в двух флаконах по 0,5 мл, и вводится внутримышечно.

По словам Путина, новая вакцина работает эффективно и создает у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19. От также отметил, что вакцина не вызывает серьезных побочных эффектов.

Путин также отметил, что прививку сделала одна из его дочерей. Как отмечал российский президент, после прививки у его дочери два дня была температура. Впоследствии ее самочувствие улучшилось.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил президенту, что группа разработчиков вакцины от COVID-19 уже получила патент на изобретение.

Прививку от коронавируса ранее также сделал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, вакцинация прошла в Москве. Глава региона отметил, что после прививки у него него возьмут анализ крови определить наличие титров антител.

В конце июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о разработке в России двух десятков вакцин. По ее словам, две из них являются наиболее перспективными. Одна была создана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м научно-исследовательским институтом Минобороны, а другую разрабатывают ученые государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Регистрация препарата центра Гамалеи запланирована на середину августа.