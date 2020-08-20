Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 19 авг, 13:12
В Мексике сообщили об интересе к российской вакцине от коронавируса Общество, 02:13 Трамп поручил Помпео уведомить ООН о восстановлении санкций против Ирана Политика, 01:56 Российский вице-премьер сделал прививку от коронавируса Общество, 01:42 Экс-чиновник рассказал об идее Трампа обменять Пуэрто-Рико на Гренландию Политика, 01:27 Болтон рассказал о считавшем Украину частью России Трампе Спецпроект, 01:03 Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители Общество, 00:57 NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей Общество, 00:37 Бавария разгромила «Лион» и вышла в финал Лиги Чемпионов Спорт, 00:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 августа Общество, 00:17 Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет Экономика, 00:00 QIWI лишилась 4% кошельков из-за ограничений для анонимов Финансы, 00:00 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 19 авг, 23:59 СМИ сообщили о проверке минирования мавзолея Ленина в Москве Общество, 19 авг, 23:56 Сирия передаст России землю и акваторию для расширения базы Хмеймим Политика, 19 авг, 23:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

Российский вице-премьер сделал прививку от коронавируса

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!», — написал Хуснуллин.

11 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное название «Спутник-V»). Препарат разработал московский Центр Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов, которые находятся в двух флаконах по 0,5 мл, и вводится внутримышечно.

По словам Путина, новая вакцина работает эффективно и создает у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19. От также отметил, что вакцина не вызывает серьезных побочных эффектов.

Путин также отметил, что прививку сделала одна из его дочерей. Как отмечал российский президент, после прививки у его дочери два дня была температура. Впоследствии ее самочувствие улучшилось. 

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил президенту, что группа разработчиков вакцины от COVID-19 уже получила патент на изобретение.

Как производится первая российская вакцина от COVID-19. Видео
Общество

Прививку от коронавируса ранее также сделал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, вакцинация прошла в Москве. Глава региона отметил, что после прививки у него него возьмут анализ крови определить наличие титров антител. 

В конце июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о разработке в России двух десятков вакцин. По ее словам, две из них являются наиболее перспективными. Одна была создана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м научно-исследовательским институтом Минобороны, а другую разрабатывают ученые государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Регистрация препарата центра Гамалеи запланирована на середину августа.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: вице-премьер, Марат Хуснуллин, коронавирус, прививка, COVID-19
Материалы по теме
Курский губернатор сделал прививку от коронавируса
Общество
Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса
Общество
Мурашко порекомендовал к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter